08:55, 20 листопада 0

Одинадцять років тому яскравий та динамічний Chevrolet Spark виявився для українців занадто дорогим та авангардним. Сьогодні він вже добре знайомий на нашому ринку через свого двійника Ravon R2, та й з ціною все гаразд.

Продукція заводу UzAuto Motors (раніше GM Uzbekistan) відтепер постачається в Україну під звичним брендом Chevrolet, тому змінена у порівнянні з "Равоном" решітка радіатора, логотип та бампер дивляться гармонійно.

За час свого існування на ринку ця модель мала багато назв: в Кореї він продався як Daewoo Matiz Creative, в Україні – як Ravon R2, в Австралії – Holden Barina Spark. Однак найбільше у світі його знають як Spark, що з англійської перекладається як "іскра". Ні, до першої комуністичної газети в цій назві нема жодного відношення. Розробники прагнули показати, що навіть така невеличка машина може "запалювати" на дорозі, дарувати позитивні емоції своєму власнику. І судячи з того, як кур'єри з доставки піци ганяють цими машинками, американські маркетологи не помилились.

Родове древо

В Україні перелицьований Spark наробив переполоху на ринку у 2017 році як найдешевше нове авто з "автоматом". Потім він став обличчям каршерінгу та доставки. На вторинному ринку цих машин небагато, вони непогано тримають ціну та легко знаходять наступних власників. "Перезавантаження" під власним брендом Chevrolet може дати автомобілю друге чи третє "життя".

Попри вік, навіть сьогодні яскравий дизайн виглядає свіжо. Високий, хоч і вузький кузов з короткими звисами. Величезні блок-фари, які тягнуться від бампера майже до лобового скла. Ідеальна міська концепція!

Spark побудовано на платформі GM Gamma II, на якій базувалися ще й Aveo, кросовер Tracker та його європейський двійник, Opel Mokka першої генерації. А під капотом знайдемо бензиновий двигун на 1,25 літри потужністю 85 сил, який агрегатується виключно з автоматом на 4 передачі. Проте якщо придивитися, то бачимо якісь газові магістралі, редуктор – так це ж ГБО?

Точно, дилери почали встановлювати газобалонне обладнання Stag, причому зі збереженням гарантії. Але якщо на підкапотному просторі встановлення нової техніки особливо не позначилося, то з багажником є нюанси. Справа в тому, що 40-літровий газовий балон розмістили в ніші для повнорозмірного запасного колеса. Його, звичайно, варто залишати в гаражі чи підвалі, інакше доведеться возити в салоні. А задля перестороги краще придбати ремкомплект, або хоча би портативний компресор.

Також цікаво обираємо авто: бензин, дизель, електро, ГБО чи гібрид?

У нас Spark пропонується в трьох комплектаціях – L, LS та LT. Усі вони з автоматичною коробкою передач. У нашої тестової топової LT – 14-дюймові легкосплавні диски. При тому, що у середньої вони такого ж розміру, але сталеві, а у базової навіть на 13 дюймів. При цьому задні гальма барабанні в усіх версій. Кондиціонер, електропривод склопідйомників та підігрів лобового скла є у двох дорожчих виконаннях. У топової LT – задні датчики паркування, підігрів передніх крісел, кнопки на кермі, задній парктронік і електропривод регулювання дзеркал.

Більше інформації про комплектації Chevrolet Spark

В салоні екранчики з початку двотисячних, а от дизайн передньої панелі оригінальний й досі. Ніби іграшкові прилади, закріплені на рульовій колонці – ніхто з виробників навіть не намагався повторити їх! Крісла в такому малюку не можуть бути великими, але вони доволі добре тримають тіло. Кермо відформоване під хват великими пальцями, давно такого не зустрічав. І прийнятний запас місця не тільки над головою, але й на рівні плечей. А зручністю входу-виходу Spark легко дасть фору багатьом більшим хетчбекам. В мене в холодильника двері на менший кут відчиняються.

Мало сил? Наче достатньо

Двигун об'ємом 1,25 л відповідає Євро 5 і має 85 сил. Небагато. Але якщо згадати, що хетчбек важить тонну, то вже не так страшно. Втім, він легко набирає оберти і жваво відгукується на роботу педаллю газу. Щоб їхати швидко, його треба добряче розкручувати, бо максимальний момент в 112 Нм досягається при 4200 об/хв. Автомат тут теж не найсучасніший – має 4 передачі. Однак він доволі адекватно перемикається, от лише передавальні числа підібрані не на мій смак. А ще жаль, що немає ручного режиму вибору передач.

Навіть з таким арсеналом Spark розганяється до сотні за 12,4 с. Але це на бензині. Варто зазначити, що Chevrolet розрахований на "92-й" бензин. Якщо ж перейти в на газ, а для цього треба натиснути кнопку ліворуч від панелі приладів, то динаміка стає трохи гіршою. І якщо в повсякденному житті ти це мало відчуваєш, то на замірах розгону хетчбек ледве вкладався в 15 секунд.

І споживає Spark газу трохи більше, ніж бензину. Хоча враховуючи вартість блакитного пального, виходить що заправити 40-літровий бак – це стільки, ж як залити 20 літрів бензину. Згідно технічних характеристик, у міському циклі Chevrolet спалює трохи більше 8 літрів. В мене стільки ж виходило в змішаному режимі. Але наявність другого баку дала не тільки економію за рахунок заправки газом, але й суттєво збільшила запас ходу Spark. Адже бензинового бака на 35 літрів вистачало хіба що на коротку подорож.

В технічних характеристиках вказано максимальну швидкість в 161 км/год і це правда: Spark впевнено дістається цієї цифри. Я був би не я, якби не розігнав його до більшої позначки. На спідометрі було 180, але для цього знадобився затяжний порожній спуск. Уявляю очі тих драйверів, кого з лівої смуги зганяв цей малюк. Але на високих швидкостях відчуваєш, що на звукоізоляції зекономили: чітко чуєш кожен листочок, який потрапив в колісну арку чи камінчик, що вдарився в кузов.

Для наших доріг

Наперекір такому даунсайзінгу, мені подобається, як їде Spark. Chevrolet нагадав мені давно забуті враження, коли машини були легенькими та слухняними, наче велосипед. До того ж огляд в хетчбека такий, що й мікроавтобуси позаздрять. Spark гарно керується, в нього чутливе кермо зі зручним хватом, завдяки скромній масі він гарно повертає та й несподівано добре гальмує. І це при тому, що ззаду барабанні гальма.

Компактні розміри багато в чому розв’язують руки в трафіку, де отримуєш більше свободи, ніж за кермом більших машин. І це ще не все. Внаслідок того, що колись ходову Chevrolet Spark підсилили, готуючи до поганих доріг, його МакФерсон спереду і балка ззаду добре тримають удар від українських доріг. Принаймні настільки, наскільки дозволяють 14-дюймові диски з шинами 155/70. Цікаво було б спробувати, як він їде на "13-х" колесах.

Замовити Chevrolet Spark онлайн

Підвіска збита і в міру комфортна. Можна не боятися більшості ям, та й кліренс в 143 мм непоганий як для іграшкового формату. До того ж Chevrolet виявився міцним не тільки з точки зору ходової. Судячи з відгуків власників Ravon R2, усі його агрегати виявились надійними.

Ледве не головною перевагою Spark я вважаю і те, що для нього легко знайти порожнє місце для паркування. Такий Chevrolet можна розглядати в якості ліків проти заторів і тісних паркувальних майданчиків. І якщо скласти докупи всі враження, то єдиним суттєвим недоліком машини я би міг назвати доволі архаїчний "автомат". Хоча він витривалий та надійний. Тож виходить, що цей Spark для наших умов підходить краще, ніж багато машин пригнаних з Європи.

Базова версія Chevrolet Spark стартує з позначки 296 900 грн. Якщо подивитися на прямих конкурентів, то Hyundai i10 тягне мінімум на 368 200 грн, а Kia Picanto – на 382 тис. Тому виходить, що іскра надії для Chevrolet може якщо не запалити цей сегмент ринку, то вже точно підтримати у ньому вогонь.

Технічні характеристики Chevrolet Spark ДВИГУН Робочий об’єм 1249 см3, потужність 85 к.с. при 6400 об/хв., обертальний момент 112 Нм при 4200 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Передній привод, автоматична КП на 4 швидкості КУЗОВ Хетчбек, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 3640/1597/1522 мм, база 2375 мм, споряджена маса 1054 кг, корисне навантаження 309 кг, об’єм багажника 170 л, об’єм бака 35 л. ПІДВІСКА Передня – незалежна, задня – напівзалежна. Шини 155/70 R14 ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 161 км/год. Розгін до 100 км/год за 12,4 с. Витрата пального (місто/змішаний) 8,2/6,2 л/100 км. ЦІНА від 296 600 грн.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Дмитро Ковальчук