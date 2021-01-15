Коммунальщик требовал и получил 2000 долларов США неправомерной выгоды.

В четверг, 14 января, чиновника задержали оперативники Управления стратегических расследований в городе Киеве, следователи следственного управления столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сразу после получения средств.

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2000 долларов США получил руководитель управления за выделение парковочных мест и возможность размещения на них зарядных станций для электромобилей.

Начальник управления коммунального предприятия “Киевтранспарксервис” задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В "Киевтранспарксервис" от своего сотрудника открестились: "15 января во СМИ и социальных сетях распространяется информация о якобы задержании сотрудника КП" Киевтранспарксервис "за получение неправомерной выгоды. Официально информируем, что задержанный Юрий Евгений Александрович не является сотрудником нашего предприятия. Он освобожден по соглашению сторон 11 января 2021. об этом свидетельствует заявление и соответствующий приказ по предприятию от 11.01.2021 № 3-к ", - написали на странице организации в соцсети, добавив фото заявления об увольнении. В комментариях к публикации пользователи пишут об "освобождении задним числом" - практику, которая была распространена в подобных случаях в советское время.