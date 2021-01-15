Комунальник вимагав та отримав 2000 доларів США неправомірної вигоди.

У четвер, 14 січня, посадовця затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури одразу після отримання коштів.

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2000 доларів США отримав керівник управління за виділення паркувальних місць та можливість розміщення на них зарядних станцій для електромобілів.

Начальника управління комунального підприємства “Київтранспарксервіс” затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У “Київтранспарксервіс” від свого співробітника відхрестились: "15 січня у ЗМІ та соціальних мережах поширюється інформація про начебто затримання співробітника КП "Київтранспарксервіс" за отримання неправомірної вигоди. Офіційно інформуємо, що затриманий Юрко Євген Олександрович не є співробітником нашого підприємства. Його звільнено за угодою сторін 11 січня 2021 року. Про це свідчить заява та відповідний наказ по підприємству від 11.01.2021 № 3-к", - написали на сторінці організації у соцмережі, додавши фото заяви про звільнення. У коментарях до публікації користувачі пишуть про “звільнення заднім числом” - практику, яка була поширена у подібних випадках за радянських часів.