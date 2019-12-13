Накануне очередного совпадения пятницы и тринадцатого мы решили проверить, почему создатели и маркетологи автомобильной техники не подвержены суевериям. Насколько успешны были модели, несущие в своем имени цифру 13?

Суеверие – не самый страшный недостаток, а грешат этим предрассудком многие из нас. Как на этом фоне понимать то, что немало моделей, выпущенных в разные годы по всему миру, содержали в своем имени “несчастливое” число? Чтобы проанализировать его влияние на везение, мы выбрали всемирно известные автомобили - в количестве, конечно же, 13 штук. Пройдемся по ним по хронологии.

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Bugatti Type 13 (1910 г.)

Даже если опустить тот факт, что это была первая модель знаменитой марки, автомобиль получился однозначно успешным: целая коллекция трофеев с престижнейших гонок своего времени и фундамент для нескольких последующих десятилетий спортивной славы.

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БМ-13 «Катюша» (1941 г.)

Боевая машина (отсюда - БМ) реактивной артиллерии, одним залпом отправлявшая на врага шестнадцать ракет калибра 132 мм. Второе официальное название – гвардейский реактивный миномет, но и по сей день все знают БМ-13 и ее производные как “Катюшу”.

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Ракеты доставали противника на расстоянии более 8 км, причем заряд мог быть как обычным осколочно-фугасным, итак и зажигательным (термитным). Особой точностью стрельбы установка не отличалась, но этот недостаток целиком покрывался мощью зарядов и плотностью огня.

ГАЗ-13 “Чайка” (1959 г.)

Пожалуй, нет модели с более завидной судьбой (возможно, в том числе и вне в этой подборки). Недосягаемая мечта миллионов, символ высочайшего положения в обществе, шарм уникальности и предмет вожделения на протяжении вот уже шестидесяти лет – все это “Чайка” ГАЗ-13.

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Было сделано немногим более 3000 экземпляров, из которых около половины сохранены по сей день и уже никогда не будут потеряны. Несомненная жизненный успех для автомобиля с несчастливой цифрой в индексе.

Tatra 613 (1971 г.)

Удивительно самобытный автомобиль, сочетающий в себе комфорт тогдашнего бизнес-класса и архаичное компоновочное решение: крупный бизнес-седан был заднемоторным. Причем огромный 8-цилиндровый V-образный двигатель охлаждался воздухом.

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Автомобиль сразу задумывался как номенклатурный транспорт, и таковым служил на протяжении всех лет выпуска – поэтому, несмотря на небольшой тираж (около 11 тыс. за 25 лет), можно считать, что его жизнь удалась.

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Volkswagen 1302 (1971 г.)

Когда кому-то показалось, что выпускаемый с 1938 г. старина Kafer засиделся на конвейере без радикальных изменений, ему сделали апгрейд: наделили модной подвеской McPherson, гнутым лобовым стеклом и более выпуклыми кузовными панелями.

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Машина получила индекс 1302 и народное имя Super Beetle. Успех этой прокачки относительный – данная модификация продержалась в производстве 5 лет, что на фоне предыдущих 33-х лет выглядит честно говоря скромненько. Особенно учитывая то, что после снятия с производства VW 1302 исконный “Жук” с довоенной начинкой выпускался еще … 27 лет – вплоть до 2003-го.

ВАЗ-21013 (1977 г.) и ВАЗ-2113 (2004 г.)

Так получилось, что в тольяттинских каталогах оказалось сразу две “тринадцатых” модели. Первая, родом из 1970-х, внешне представляла собой “ноль одиннадцатую” модель – чуть измененную “копейку”, но с 1,2-литровым “копеечным” двигателем вместо 1,3-литрового.

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Покупатели в эпоху дефицита на эту чехарду с объемами и индексами не обращали внимания, с радостью забирая с торговых площадок то, на что пришла открытка-приглашение. А на рубеже веков картина была уже иной: чтобы привлечь потребителя к устаревающей “восьмерке” семейства “Самара”, трехдверке сделали рестайлинг и присвоили несчастливый индекс, но уже без нуля. Переднеприводная “тринадцатая” семейства “Самара-2” оказалась одной из самых малотиражных моделей ВАЗа – выпустили всего 73 тыс. машин.

Rover 213 (1984 г.)

Путанная история британского автопрома тогда переживала относительно благополучный период, поэтому индекс для комплектации с 1,3-литровым мотором Rover`у 200-й серии присвоили без опасений. (Хотя, напомним, в Туманном Альбионе по причине суеверий отсутствуют 13-е этажи в домах и вагоны в поездах.)

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На самом деле Rover 200 первого поколения представлял собой седан Honda Ballade, и под обоими брендами машина хорошо продавалась в нескольких странах. Интересно, что экземпляры, выпускавшиеся под маркой Honda Ballade на одном с Rover 200 английском заводе в Лонгбридже японцы отправляли за 70 миль в г. Суидон – для дополнительного контроля качества на своем собственном “хондовском” заводе…

ГАЗ 24-13 (1987 г.)

Для санитарного автомобиля трудно было придумать более пессимистичное название, но логика отраслевой нормали, по которой в СССР присваивали индексы автомобилям, подсказывала именно такое сочетание цифр.

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На судьбе данной “Волги” это не отразилось. Казалось, на ее судьбе, казалось, вообще мало что отражалось – например, “универсал” на базе ГАЗ-24 выпускался без особых изменений выпускался четверть века (1972 - 1998).

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ЛуАЗ-1302 (1992 г.)

Эта версия “Волынянки” была воплощением многолетних чаяний всех луазоводов. Потому что у нее был не немощный и ломкий мотор-воздушник от “Запорожца”, а классический двигатель с жидкостным охлаждением от “Таврии”, достаточно сильный и надежный.

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Но вот ее судьба как раз и не сложилась, хотя виной тому не несчастливая цифра индекса, а всеобщий экономический кризис 1990-х. Автомобиль номинально выпускался до 2002 г., но с большими перебоями и с огрехами сборки. Между тем, легкого внедорожника с такой невероятной проходимостью и настолько же доступной ценой рынку не хватает по сей день.



Chery A13 (2008 г.)

Этот скромный китайский хэтчбек не стоил бы нашего внимания, если бы его не собирали на самом уважаемом украинском автозаводе – запорожском ЗАЗе. У нас эта машина продавалась как ZAZ Forza.

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Трудно сказать что-то объективное о рыночном успехе или неуспехе А13. С одной стороны, не ахти какой тираж и репутация быстро гниющего бюджетника (с отнюдь не бюджетной ценой, к слову), с другой – сборка в трех странах и продажи в шести государствах двух континентов вызывают некоторое уважение.

Mercedes W213 (2016 г.)

Казалось бы, топ-менеджерам Daimler-Benz не стоит быть суеверным, и очередное поколение своего E-Klasse они смело промаркировали как W 213. Недешевая машина расходится очень хорошо, во всяком случае, первые три года продаж. Что в общем-то, неудивительно: как раз в этом сегменте у Mercedes откровенно неудачных моделей не было.

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Резюме Авто24

Как видим, совсем не обязательно магия имени влияет на успех автомобиля и на его след в истории цивилизации. Гораздо больше зависит от людей, его создавших и эксплуатирующих.

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