Напередодні чергового збігу п'ятниці і тринадцятого числа ми вирішили перевірити, чому творці і маркетологи автомобільної техніки не схильні до забобонів. Наскільки успішними були моделі авто, що несуть у своєму імені цифру 13?

Забобон – не найстрашніший недолік, а грішать цим забобоном багато хто з нас. Чому ж тоді чимало моделей, випущених у різні роки по всьому світу, містили в своєму імені "нещасливе" число? Щоб проаналізувати його вплив на везіння, ми вибрали всесвітньо відомі автомобілі в кількості, звичайно ж, 13 штук. Пройдемося по них за хронологією.

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Bugatti Type 13 (1910 р.)

Навіть якщо випустити той факт, що це була перша модель знаменитої марки, автомобіль вийшов однозначно успішним: ціла колекція трофеїв з найпрестижніших гонок свого часу і фундамент для кількох наступних десятиліть спортивної слави.

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БМ-13 “Катюша” (1941 р.)

Бойова машина (звідси – БМ) реактивної артилерії, що одним залпом відправляє на ворога шістнадцять ракет калібру 132 мм. Друга офіційна назва – гвардійський реактивний міномет, але і по сей день всі знають БМ-13 та її похідні як "Катюшу".

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Ракети діставали противника на відстані більше 8 км, причому заряд міг бути як звичайним осколково-фугасним, так і запалювальним (термітним). Особливою точністю стрільби установка не вирізнялася, але цей недолік цілком покривався потужністю зарядів і щільністю вогню.

ГАЗ-13 “Чайка” (1959 р.)

Мабуть, немає моделі з більш завидною долею (можливо, й поза цією добіркою). Недосяжна мрія мільйонів, символ найвищого становища в суспільстві, шарм унікальності і предмет жадання близько 60 років – все це "Чайка" ГАЗ-13.

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Було зроблено трохи більше 3000 примірників, з яких близько половини збережені донині і вже ніколи не будуть втрачені. Безсумнівний життєвий успіх для автомобіля з нещасливою цифрою в індексі.

Tatra 613 (1971 р.)

На диво самобутній автомобіль, що поєднує в собі комфорт тодішнього бізнес-класу та архаїчне рішення компоновки: великий бізнес-седан був задньомоторним. Причому величезний 8-циліндровий V-подібний двигун охолоджувався повітрям.

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Автомобіль відразу замислювався як номенклатурний транспорт, і таким служив протягом усіх років випуску – тому, незважаючи на невеликий тираж (близько 11 тис. за 25 років), можна вважати, що його життя вдалося.

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Volkswagen 1302 (1971 р.)

Колись комусь здалося, що старий Kafer, який випускається з 1938 р., засидівся на конвеєрі без радикальних змін, йому зробили апгрейд: наділили модною підвіскою McPherson, гнутим лобовим склом і більш опуклими кузовними панелями.

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Машина отримала індекс 1302 і народне ім'я Super Beetle. Успіх цієї прокачки відносний – дана модифікація протрималася у виробництві 5 років, що на тлі попередніх 33-х років виглядає, чесно кажучи, скромненько. Особливо враховуючи те, що після зняття з виробництва VW 1302 споконвічний "Жук" з довоєнною начинкою випускався ще... 27 років – аж до 2003.

ВАЗ-21013 (1977 р.) и ВАЗ-2113 (2004 р.)

Так вийшло, що в тольяттинських каталогах виявилося відразу дві "тринадцятих" моделі. Перша, родом з 1970-х, зовні являла собою "нуль одинадцяту" модель – трохи змінену "копійку", але з 1,2-літровим "копійчаним" двигуном замість 1,3-літрового.

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Покупці в епоху дефіциту на цю чехарду з обсягами та індексами не звертали уваги, з радістю забираючи з торгових майданчиків те, на що прийшла листівка-запрошення. А на рубежі століть картина була вже іншою: щоб привабити споживача до застарілої "вісімки" сімейства "Самара", трьохдверці зробили рестайлінг і присвоїли нещасливий індекс, але вже без нуля. Передньопривідна "тринадцята" сімейства "Самара-2" виявилася однією з найбільш малотиражних моделей ВАЗа – випустили всього 73 тис. машин.

Rover 213 (1984 р.)

Плутана історія британського автопрому тоді переживала відносно благополучний період, тому індекс для комплектації з 1,3-літровим мотором Rover'у 200-ї серії присвоїли без побоювань (хоча, як відомо, в Туманному Альбіоні через забобони відсутні 13-ті поверхи в будинках і вагони в потягах).

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Насправді Rover 200 першого покоління являв собою седан Honda Ballade, і під обома брендами машина добре продавалася в декількох країнах. Цікаво, що екземпляри, що випускалися під маркою Honda Ballade на одному з Rover 200 англійському заводі в Лонгбриджі, японці відправляли за 70 миль в м. Суїдон – для додаткового контролю якості на власному "хондовському" заводі…

ГАЗ 24-13 (1987 р.)

Для санітарного автомобіля важко було придумати більш песимістичну назву, але логіка галузевої нормалі, за якою в СРСР привласнювали індекси автомобілів, підказувала саме таке поєднання цифр.

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На долі цієї "Волги" це не відбилося. Втім, на її долі взагалі мало що відбивалося – наприклад, "універсал" на базі ГАЗ-24 випускався без особливих змін чверть століття (1972 – 1998).

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ЛуАЗ-1302 (1992 р.)

Ця версія "Волинянки" була втіленням багаторічних сподівань всіх луазоводів. Тому що у неї був не немічний і ламкий “повітряний” мотор від "Запорожця", а класичний двигун з рідинним охолодженням від "Таврії", досить сильний і надійний.

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Але її доля не склалася, хоча виною тому мабуть не нещаслива цифра індексу, а загальна економічна криза 1990-х. Автомобіль номінально випускався до 2002 р., але з великими перебоями і з огріхами складання. Між тим, легкого позашляховика з такою неймовірною прохідністю і настільки ж доступною ціною ринку не вистачає донині.



Chery A13 (2008 р.)

Цей скромний китайський хетчбек не вартував би нашої уваги, якби його не збирали на українському автозаводі – запорізькому ЗАЗі. У нас ця машина продавалася як ZAZ Forza, проте було в неї ще кілька імен.

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Важко сказати щось об'єктивне про ринковий успіх або неуспіх А13. З одного боку, не дуже й добрий тираж і репутація бюджетника, що швидко іржавіє (з аж ніяк не бюджетною ціною, до речі), з іншого – складання в трьох країнах та продаж в шести державах двох континентів викликають певну повагу.

Mercedes W213 (2016 р.)

Здавалося б, топ-менеджерам Daimler-Benz не варто бути забобонним, і чергове покоління свого E-Klasse вони сміливо промаркували як W 213. Недешева машина розходиться дуже добре, у всякому разі, перші три роки продажів. Що взагалі й не дивно: якраз в цьому сегменті у Mercedes відверто невдалих моделей не було.

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Резюме Авто24

Як бачимо, зовсім не обов'язково магія імені впливає на успіх автомобіля і на його слід в історії цивілізації. Набагато більше залежить від людей, які його створили і експлуатують.

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