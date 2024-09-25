Что будет если купить фальшивые "права"

В популярных соцсетях часто предлагают купить поддельные водительские права. Мошенники уверяют, что проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены в сервисном центре МВД якобы не нужно. Чем грозит использование фальшивых документов – рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик.

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Поддельные водительские удостоверения обнаруживают не только полицейские во время проверки по электронным базам, но и администраторы сервисных центров МВД, когда граждане обращаются для того, чтобы его обменять. Иногда они признаются, что документ приобрели в Интернете.

"В основном общение мошенников с потенциальными клиентами происходит в Facebook, Instagram и TikTok. Часто они используют служебные бейджи, символику и цвета сервисных центров МВД, сделаны с помощью компьютерных программ. Таким образом входят в доверие к людям, которые перечисляют им деньги на частные карты. В среднем за изготовление фальшивого удостоверения водителя мошенники могут получать более 10 тысяч гривен", – рассказал Николай Рудик.

Начальник Главного сервисного центра МВД рассказал, как происходит противодействие мошенникам. В частности, осуществляется постоянный мониторинг социальных сетей и фейковых вебсайтов. Все выявленные ссылки и объявления ежемесячно направляются в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Также Николай Рудик призвал всех граждан не пользоваться услугами мошенников и не покупать фальшивые документы: "Единственный способ получить водительское удостоверение – сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти практическое обучение в автошколе и сдать практический экзамен в наших структурных подразделениях", - напомнил он.

За изготовление и использование поддельных документов в Украине предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде штрафа, или ограничения или лишения свободы. Сейчас полиция в несколько колков на планшете может проверить подлинность документов, поэтому использовать фальшивые нет смысла.