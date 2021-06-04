Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте украинского рынка прекратила падение и стабилизировалась.

Большинство опрошенных консалтинговой группой "А-95" трейдеров сходятся во мнении, что на следующей неделе возможен рост цен из всех импортных источников.

Читайте также: Нехватка автогаза отменяется: Кабмин на полгода отсрочил техрегламент

В частности, упоминается подорожание СВГ в России, где начал расти спрос на автогаз. Кроме того, растут котировки в Польше. Польские трейдеры начинают переориентировать некоторые объемы на запад, где стоимость СВГ начала увеличиваться.

Казахстанские производители уже начали находить более выгодные предложения в Средней Азии, что скоро скажется на ценах спотовых партий, которые принимали активное участие в наполнении украинского рынка в мае.

Еще один фактор, стимулирующий переход цен к росту, – выпадение с рынка объемов Мозырского НПЗ. На сегодняшний день еще до конца не понятно, даст ли завод сколько-нибудь СВГ на украинское направление.

Трейдеры отмечают, что подорожание могло бы начаться уже первой недели июня, если бы не большие переходящие остатки. "Нельзя сказать, что рынок сильно перелит, однако запасы на большинстве баз неплохие, а в пути – большие объемы с мая. Такое наполнение немного отсрочит подорожание в Украине", - считает один из опрошенных продавцов газа.