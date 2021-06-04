Вартість скрапленого газу в гуртовому сегменті українського ринку припинила падіння і стабілізувалася.

Більшість опитаних Консалтинговою групою “А-95”. трейдерів сходяться на думці, що наступного тижня можливе зростання цін з усіх імпортних джерел.

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Зокрема, згадується здорожчання СВГ в Росії, де почав рости попит на автогаз. Крім того, зростають котирування в Польщі. Польські трейдери починають переорієнтувати деякі обсяги на захід, де вартість СВГ почала збільшуватися.

Казахстанські виробники вже почали знаходити більш вигідні пропозиції в Середній Азії, що незабаром позначиться на цінах спотових партій, які брали активну участь у наповненні українського ринку в травні.

Ще один чинник, що стимулює перехід цін до зростання, – випадання з ринку обсягів Мозирського НПЗ. На сьогоднішній день ще до кінця не зрозуміло, чи дасть завод скільки-небудь СВГ на український напрямок.

Трейдери відзначають, що здорожчання могло б розпочатися вже першого тижня червня, якби не великі перехідні залишки. «Не можна сказати, що ринок сильно перелитий, однак запаси на більшості баз непогані, а в дорозі – великі обсяги з травня. Таке наповнення трохи відтермінує здорожчання в Україні», – вважає один із опитаних продавців газу.