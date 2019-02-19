Автор видеоролика испытал на своем авто простой метод: натер окна гелем и пеной для бритья.
Методов для борьбы с потением стекла в автомобиле много. Открыть окно, включить кондиционер, обработать стекло специальным раствором. Еще один, “народный” способ борьбы с потением стекла в авто испытал автор ролика. Он разделил боковое стекло своего авто на 4 участка, два из которых ничем не обрабатывал, на одну нанес гель для бритья - на другие – пену для бритья.
Правда ли эти средства действуют, смотрите в видео:
Напомним, как починить обогрев заднего стекла самостоятельно.