Автор видеоролика испытал на своем авто простой метод: натер окна гелем и пеной для бритья.

Методов для борьбы с потением стекла в автомобиле много. Открыть окно, включить кондиционер, обработать стекло специальным раствором. Еще один, “народный” способ борьбы с потением стекла в авто испытал автор ролика. Он разделил боковое стекло своего авто на 4 участка, два из которых ничем не обрабатывал, на одну нанес гель для бритья - на другие – пену для бритья.

Правда ли эти средства действуют, смотрите в видео:

Напомним, как починить обогрев заднего стекла самостоятельно.