Простой метод, как соединить нити обогрева, которые перегорели.

Для того, чтобы починить нити обогрева заднего стекла в автомобиле, нужен такой инструмент:

Растворитель, наждачная бумага, острый канцелярский нож, изоляционная лента ("изолента"), а также клей, который проводит электрический ток.

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Сначала обезжирьте участок растворителем. Далее наклейте изоленту (именно ее, а не скотч) под перегорешей нитью и над ней. Далее аккуратно зачистите участок наждачкой. Затем снова обезжирьте и нанесите клей (плюс 1 см с каждой стороны от линии обрыва). Ножом снимите лишний клей и оставьте стекло на сутки сохнуть. Через сутки аккуратно отрежьте клей от изоляционной ленты и снимите ее. Нить обогрева должна работать!

Смотрите видео, как починить нить обогрева заднего стекла в автомобиле:

Кроме того, автор дает "рецепт", как приготовить клей, который проводит электрический ток.

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