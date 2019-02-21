Простий метод, як з'єднати нитки обігріву, що перегоріли.

Для того, щоб полагодити нитки обігріву заднього скла в автомобілі, потрібен такий інструмент:

Розчинник, наждачний папір, гострий канцелярський ніж, ізоляційна стрічка ("ізолєнта"), а також клей, який проводить електричний струм.

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Спочатку обезжиріть ділянку розчинником. Далі наклейте ізоляційну стрічку (саме її, а не скотч) під перегорівшою ниткою та над нею. Далі акуратно зачистіть ділянку наждачкою. Потім знову обезжиріть і нанесіть клей (плюс 1 см з кожного боку від лінії обриву). Ножем зніміть зайвий клей і залишіть скло на добу сохнути. Через добу акуратно відріжте клей від ізоляційної стрічки і зніміть її. Нитка обігріву має працювати!

Дивіться відео, як полагодити нитку обігріву заднього скла в автомобілі:

Окрім того, автор дає "рецепт", як приготувати клей, що проводить електричний струм.

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