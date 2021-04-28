Завышение таможенной стоимости автомобиля таможенниками встречается довольно часто. Итак, как действовать, если таможенная стоимость, определенная таможенниками, не совпадает со стоимостью, которую отметил декларант?

Таможня может отказать декларанту в таможенном оформлении автомобиля по заявленной им таможенной стоимости. Такой отказ может быть предоставлен при наличии обоснованных оснований считать, что декларантом заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров или если такая стоимость определена не верно.

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Однако в таком случае, таможня обязана вынести письменное решение о корректировке заявленной таможенной стоимости. В этом решении должны быть указаны конкретные причины непризнания изначально заявленной таможенной стоимости.

В случае согласия с решением таможни, декларант может самостоятельно осуществить корректировку заявленной таможенной стоимости в соответствии с расчетами таможни и подать новую таможенную декларацию. На это ему предоставляется 10 рабочих дней с даты такого отказа.

В случае несогласия с решением таможни о корректировке заявленной таможенной стоимости по обращению декларанта таможня должна выпустить автомобиль в свободное обращение при условии уплаты:

таможенных платежей согласно начальной заявленной декларантом таможенной стоимости;

денежного залога в сумме разницы между суммой таможенных платежей, исчисленной таможней и декларантом. Срок денежного залога не может превышать 90 календарных дней со дня выпуска автомобиля в свободное обращение.

В течение 80 дней со дня выпуска автомобиля в свободное обращение декларант может предоставить таможне дополнительные документы для подтверждения изначально заявленной им таможенной стоимости.

В случае предоставления дополнительных документов таможня обязана рассмотреть поданные документы и в течение 5 рабочих дней вынести письменное решение. Этим решением таможня может:

либо признать изначально заявленную таможенную стоимость и отменить свое решение о корректировке таможенной стоимости. В таком случае денежный залог возвращается декларанту;

либо отказать в признании изначально заявленной таможенной стоимости с учетом дополнительных документов. В таком случае денежный залог зачисляется в бюджет.

Если таможня в течение 5 рабочих дней не предоставляет обоснованного отказа в признании изначально заявленной таможенной стоимости с учетом дополнительных документов, считается, что декларантом таможенная стоимость товаров определена правильно. В таком случае таможня самостоятельно отменяет решение о корректировке заявленной таможенной стоимости, а предоставленная финансовая гарантия возвращается декларанту.