Что дороже в обслуживании: гибриды, электрические или традиционные авто?

Хотя каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, некоторые люди все же отдают предпочтение гибридным моделям над электромобилями, которые оказались самым популярным вариантом, поскольку они предлагают лучшее из обоих миров. Они обещают лучшую топливную эффективность по сравнению с транспортными средствами на бензине, а также гораздо доступнее электромобилей.

Большинство людей, вероятно, предполагают, что гибриды будут дороже в обслуживании. В конце концов, они имеют и электродвигатель, и двигатель внутреннего сгорания, и на бумаге это может показаться вдвое дороже обслуживанием. На самом же деле они часто требуют меньше планового обслуживания. Это потому, что электродвигатель обычно оказывает помощь, а это означает, что такие компоненты, как тормоза и сам двигатель, не будут работать слишком интенсивно.

В результате, вы реже будете заменять масло и тормозные колодки. Однако это не означает, что обслуживание гибрида не является дорогим. Некоторые аспекты, такие как аккумуляторные блоки и электрические системы, могут привести к очень значительному увеличению расходов на ремонт, особенно если на них не распространяется гарантия или гарантия уже закончилась.

Понимание расходов на обслуживание гибрида

Одна из главных причин, почему люди часто неправильно понимают расходы на обслуживание гибридов, заключается в том, что их нельзя четко отнести к одной категории. С точки зрения планового обслуживания, гибриды очень похожи на автомобили с бензиновым двигателем. Замена масла, проверка жидкостей, ротация шин и осмотр двигателя являются частью графика. Единственное отличие заключается в том, что для гибридного автомобиля интервалы между этими плановыми обслуживаниями будут длиннее, чем у бензиновых автомобилей.

Возьмем, например, тормозную систему. Поскольку гибриды используют рекуперативное торможение для подзарядки аккумулятора, можно ожидать, что колодки и роторы гибридных автомобилей легко проедут вдвое больше, чем их бензиновые аналоги. Это означает, что ежегодное техническое обслуживание будет немного доступнее. Однако, хотя менее частое плановое обслуживание поможет компенсировать расходы в первые годы владения автомобилем, ситуация изменится, когда вы начнете рассматривать долгосрочный или специализированный ремонт.

Например, гибридный аккумуляторный блок рассчитан на срок службы от восьми до десяти лет, или около 200 тысяч километров при нормальных условиях. На самом деле, поломка аккумулятора больше зависит от возраста чем от пробега. Однако, если это все же аккумулятор выйдет из строя преждевременно, вы можете рассчитывать на то, что за новый оригинальный аккумуляторный блок придется заплатить от 2000 до 8000 долларов. Такая сумма сопоставима со стоимостью самого авто. Отсюда и происходит идея о том, что гибридный автомобиль дорогой в обслуживании, хотя такие проблемы, вероятно, будут возникать после 8-10 лет эксплуатации.

Как гибриды сравниваются с бензиновыми и электрическими авто?

Всегда легко предусмотреть расходы на обслуживание автомобилей на бензине по сравнению с другими моделями. В конце концов, у них обычный плановый перечень – замена масла и свечей зажигания каждые несколько тысяч километров, регулярное обслуживание тормозов и тому подобное. Кроме того, их запчасти широко доступны. Однако, хотя все это поможет сохранить низкие расходы на ремонт, периодический ремонт, как правило, накапливается через несколько лет. Если совместить эти расходы с более высоким расходом топлива, то можно заметить, что обслуживание и владение автомобилем, работающим только на бензине, может быть довольно дорогим.

С другой стороны, полностью электрические транспортные средства обычно вращаются в противоположном направлении. У них меньше движущихся частей, нет свечей зажигания или масла, о которых нужно беспокоиться. Кроме того, рекуперативные тормозные системы в электромобилях минимизируют износ тормозов, что, в свою очередь, сокращает интервалы обслуживания тормозов, поэтому электромобили всегда дешевые в обслуживании. Однако стоит отметить, что, как и в случае с гибридным автомобилем, стоимость ремонта электромобиля может резко возрасти, когда аккумуляторные блоки выйдут из строя, а это как у всех аккумуляторов 8-10 лет. При этом аккумулятор для электромобиля обычно больше и дороже чем для гибридного авто.

Вывод

В большинстве случаев расходы на ремонт и обслуживание гибрида находятся где-то посередине. Суть в том, что перед покупкой новой модели следует знать, что хотя обычные расходы обычно ниже, дорогой ремонт, такой как замена аккумулятора, может иметь решающее значение. Именно поэтому не стоит покупать гибриды которым больше 8-10 лет, ведь их батареи обычно находятся на грани износа и скоро потребуют замены.