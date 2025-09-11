На что перейдет коммерческий транспорт: электричка, гибрид или водород

Аналитики исследовательского центра EHI пришли к выводу, что переориентация транспортной логистики идет полным ходом. В проведенном исследовании "Устойчивое развитие в транспортной логистике" они выясняли, какие системы приводов набирают обороты, а где все еще существуют препятствия.

Двигателем процессов на нынешнем этапе являются компании в секторе розничной логистики. Там все больше считают себя ответственными за интеграцию экологических аспектов в свои логистические стратегии. Благодаря такой позиции они активно внедряют альтернативные технологии приводов или планируют перейти на них в ближайшее время.

Читайте также Каждый четвертый проданный в 2025 году автомобиль будет электрическим

Более 70 процентов опрошенных компаний в секторе розничной логистики находятся в процессе перехода или готовятся к нему. Около 85 процентов компаний планируют перейти на альтернативные технологии приводов в течение следующих шести лет, 30 процентов из которых планируют сделать это в ближайшие три года трех лет.

Самые высокие рейтинги одобрения среди типов транспортных средств имеют легкие транспортные средства, такие как фургоны и грузовики до 7,5 т. По мнению респондентов, переоборудование здесь имеет наибольший смысл. Альтернативные системы привода для тяжелых транспортных средств, таких как тягачи с прицепом, все опрошенные не считают в настоящее время практичными.

Инфографика: EHI, украинская версия от Авто24

С долей почти 60 процентов электропривод является самой распространенной технологией ходовой базы и используется преимущественно на коротких расстояниях. Бензиновые приводы также распространены с 45 процентами. Гибриды с подзарядкой занимают третье место с 39 процентами.

Несмотря на это, трудностей хватает. Например, 92 процента считают расходы на приобретение самым большим препятствием для альтернативных систем привода. По 70 процентов негативно относятся к профилям запаса хода и отсутствию зарядной инфраструктуры. Для 65 процентов также проблемой является длительное время зарядки и заправки.

Читайте также Китай опережает все страны мира по выпуску электромобилей: инфографика

Как бы там ни было, но электрический двигатель рассматривается как ключевая технология будущего грузовых перевозок. По мнению респондентов, газ и биотопливо потеряют актуальность в долгосрочной перспективе, но их рассматривают как прагматичное временное решение.

Инфографика: EHI, украинская версия от Авто24

Водородные технологии потенциально пригодны для логистики на дальние расстояния, но они все еще создают значительные проблемы (расходы, инфраструктура, эффективность).

Таким образом электрический привод коммерческого транспорта уже четко выделился в перспективное направление мобильности, начиная с большой активности в группе легких коммерческих машин LCV и грузовиков до 7,5 т. За ними вот-вот подтянутся и тяжелые машины в сегменте грузовых и пассажирских перевозок.