На що перейде комерційний транспорт: електричка, гібрид чи водень

Аналітики дослідницького центру EHI дійшли висновку, що переорієнтація транспортної логістики йде повним ходом. У проведеному дослідженні "Сталий розвиток у транспортній логістиці" вони з'ясовували, які системи приводів набирають обертів, а де все ще існують перешкоди.

Рушієм процесів на нинішньому етапі є компанії у секторі роздрібної логістики. Там дедалі більше вважають себе відповідальними за інтеграцію екологічних аспектів у свої логістичні стратегії. Завдяки такій позиції вони активно впроваджують альтернативні технології приводів або планують перейти на них найближчим часом.

Понад 70 відсотків опитаних компаній у секторі роздрібної логістики перебувають у процесі переходу або готуються до нього. Близько 85 відсотків компаній планують перейти на альтернативні технології приводів упродовж наступних шести років, 30 відсотків з яких планують зробити це у найближчі три роки трьох років.

Найвищі рейтинги схвалення серед типів транспортних засобів мають легші транспортні засоби, такі як фургони та вантажівки до 7,5 т. На думку респондентів, переобладнання тут має найбільший сенс. Альтернативні системи приводу для важких транспортних засобів, таких як тягачі з причепом, усі опитані не вважають на цей час практичними.

Інфографіка: EHI, українська версія від Авто24

З часткою майже 60 відсотків електропривід є найпоширенішою технологією ходової бази та використовується переважно на коротких відстанях. Бензинові приводи також поширені з 45 відсотками. Гібриди з підзарядкою посідають третє місце з 39 відсотками.

Попри це, труднощів вистачає. Наприклад, 92 відсотки вважають витрати на придбання найбільшою перешкодою для альтернативних систем приводу. По 70 відсотків негативно ставляться до профілів запасу ходу та відсутності зарядної інфраструктури. Для 65 відсотків також проблемою є тривалий час зарядки та заправки.

Хай там як, але електричний двигун розглядається як ключова технологія майбутнього вантажних перевезень. На думку респондентів, газ та біопаливо втратять актуальність у довгостроковій перспективі, але їх розглядають як прагматичне тимчасове рішення.

Інфографіка: EHI, українська версія від Авто24

Водневі технології потенційно придатні для логістики на далекі відстані, але вони все ще створюють значні проблеми (витрати, інфраструктура, ефективність).

Таким чином електричний привід комерційного транспорту вже чітко виділився в перспективний напрямок мобільності, починаючи з великої активності в групі легких комерційних машин LCV та вантажівок до 7,5 т. За ними ось-ось підтягнуться й важкі машини в сегменті вантажних та пасажирських перевезень.