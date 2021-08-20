Плюсы и минусы покупки люксового авто не первой свежести вместо новенького бюджетника.

Автомобили премиум-класса даже во вторых руках сохраняют свой шарм. В нашей стране, как и во многих других, немало автомобилистов охотнее купят люксовый седан с пробегом, чем какой-то сопоставим по цене новый компактный бюджетник. Он будет комфортнее, престижнее и подарит владельцу удовольствие, которое вряд ли удастся получить от скромного недорогого авто. Впрочем, есть у такой сделки как плюсы, так и минусы.

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Динамическая цена

Начнем, пожалуй, с самого очевидного. В отличие от новых авто, на рынке техники с пробегом нет строгой ценовой политики. Особенно непредсказуемы в этом плане подержанные легковушки класса люкс, стоимость которых чаще зависит от аппетитов прежнего владельца, чем от объективного состояния или "фарша" в комплектации.

Правда, стоит быть готовым к тому, что по-настоящему хорошие варианты на рынке встречаются уже не так часто, поэтому прежде чем ударить по рукам с владельцем, придется пересмотреть немало претендентов. Зато можно подобрать покупку на свой бюджет и даже поторговаться! Главное – не пытаться отхватить идеальный вариант по "низу рынка".

Меньшее удешевление

Всем, кто хоть раз покупал новый автомобиль, знакомо горькое чувство, когда сразу после выезда машины из ворот автосалона она существенно теряет в цене. Автомобили класса люкс также подвержены этому эффекту и при ежедневной эксплуатации за несколько лет умудряются потерять большую часть стоимости. В дальнейшем же цена тает уже не так стремительно: это плохая новость для первого владельца, но вполне приятный нюанс для всех последующих.

Высшее качество, лучшая отделка интерьера

Еще один плюс покупки подержанного люксового авто заключается в том, что обычно вы получаете красивый интерьер, при производстве которого были использованы самые лучшие материалы. Единственное, что может испортить покупку в этом случае – это ощутимые следы износа и мелкие неисправности, – но тут уже придется быть внимательным в процессе подбора. Да и по богатству функций даже новым бюджетникам обычно далеко до подержанных премиальных авто.

Престиж бренда

Многие скажут, что этот фактор не имеет особого значения. Впрочем, стоит признаться, что от престижности авто имидж человека зависит примерно так же, как и от дорогих часов или пары обуви. И люксовые бренды умудряются сохранять шарм вокруг своих авто в течение многих лет, в отличие от обычных производителей, специализирующихся на относительно недорогих авто.

Высокое качество автомобилей

Конечно же, это никакая не аксиома: каждый автомобилист может привести немало примеров, когда люксовые авто даже новыми умудрялись создавать кучу проблем своим владельцам. Впрочем, в свое время немецкие и японские производители в основном старались держать качество производства на недоступном для бюджетников уровне. Понятно, что даже самое надежное авто можно изуродовать небрежным обслуживанием и дешевыми альтернативными компонентами, однако у владельца в таком случае по крайней мере есть альтернатива: сэкономить или потратиться в качество.

Стоимость обслуживания

С этим нюансом хорошо знакомы украинские водители, которые несколько лет назад начали массово завозить престарелые премиальные "евробляхи". Оказалось, что цена покупки не соответствует ожиданиям относительно стоимости дальнейшего владения автомобилем, – и для многих это стало неприятным сюрпризом. В конце автомобили иногда просто "донашивали", не имея финансовой возможности восстановить их работоспособность.

К тому же помимо дорогих запчастей владельцу приходится сталкиваться с общим "возрастным" износом авто, из-за которого обслуживать его приходится чаще. А из-за того, что люксовые автомобили даже полтора десятилетия назад были сложнее большинства нынешних бюджетников, даже за услуги механика обычно приходится платить больше.

Устаревшие технологии

В последнее время темп развития систем безопасности ускорился настолько, что электронные помощники, которые еще 5 лет назад считали прорывом в мире технологий, сейчас устанавливают чуть ли не на каждый бюджетник. Тут дело даже не в ESP, которую в Европе сделали обязательной еще в 2011-м: похожую историю мы сейчас наблюдаем с системами автоматического экстренного торможения, контроля рядности и тому подобное. В наши дни они порой появляются и на относительно доступных авто.

В этом плане премиальные авто "с большим жизненным опытом" могут казаться устаревшими из-за своего технологического отставания от современных трендов. И дело даже не в системах безопасности, которые не увидишь невооруженным глазом. На фоне ЖК-экранов и сенсоров в современных машинах, авто даже пяти - или десятилетнего возраста порой производят впечатление "ламповых" и немного архаичным. Впрочем, такая черта старых авто может и нравиться: это уже дело личного вкуса.