Гусеничный зенитно-ракетный комплекс "Куб" - это советская машина, которая может быть полезна в нынешней войне для защиты украинских объектов в составе системы противовоздушной обороны.

Правительство Словакии одобрило передачу Украине вместе с самолетами "Миг" еще и зенитно-ракетные комплексы 2K12 "Куб", сообщает словацкое издание Teraz.

"Словакия дарит (...) части системы противовоздушной обороны, соответствующие запасные части, а также боеприпасы к этой системе", – отметил министр обороны Ярослав Надь.

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Процесс передачи вооружения продлится несколько недель, пока эти зенитные комплексы находятся в Словакии.

Точное количество и состав комплексов не называют, однако ремарка министра обороны о "частях комплексов" может означать поставку только пусковых установок из-за неактуальности других частей комплекса. Это может иметь смысл, если украинские военные могут интегрировать эти пусковые в собственную систему противовоздушной обороны.



Пусковая установка ЗРК "Куб" Словакии. Фото из открытых источников.

Что такое ЗРК "Куб"

2К12 «Куб» – это советский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, разработанный контрукторским бюро ОКБ-15. Комплекс производился в Советском союзе с 1967 по 1983 годы.

Технические характеристики комплекса обеспечивали обнаружение воздушных целей на дальностях до 65 км и их обстрелы на дистанциях от 4,5 до 23,5 км и в диапазоне высот до 14000 метров. Основными целями для ЗРК "Куб" стали самолеты и крылатые ракеты со скоростями до 600 м/с (на встречных курсах).

В состав зенитно-ракетного комплекса входят самоходная установка разведки и наведения, пункт управления и 4 самоходные пусковые установки. На каждой пусковой установке размещено по три зенитных управляемых ракеты 3М9.