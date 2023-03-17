Гусеничний зенітно-ракетний комплекс "Куб" - це радянська машина, які може бути корисною у нинішній війні для захисту українських об'єктів в складі системи протиповітряної оборони.

Уряд Словаччини схвалив передачу Україні разом з літаками “Міг” ще й зенітно-ракетних комплексів 2K12 “Куб”, повідомляє словацьке видання Teraz.

“Словаччина дарує (…) частини системи протиповітряної оборони, відповідні запасні частини, а також боєприпаси для цієї системи“, – зазначив міністр оборони Ярослав Надь.

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Процес передачі озброєння триватиме кілька тижнів, поки що ці зенітні комплекси перебувають у Словаччині.

Точну кількість та склад комплексів не називають, проте ремарка міністра оборони про “частини комплексів” може означати поставку лише пускових установок через неактуальність інших частин комплексу. Це може мати сенс, якщо українські військові зможуть інтегрувати ці пускові у власну систему протиповітряної оборони.



Пускова установка ЗРК “Куб” Словаччини. Фото з відкритих джерел.

Що таке ЗРК “Куб”

2К12 «Куб» – це радянський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений контрукторським бюро ОКБ-15. Комплекс виготовлявся у Радянському союзі з 1967 по 1983 роки.

Технічні характеристики комплексу забезпечували виявлення повітряних цілей на дальностях до 65 км та їхній обстріл на дистанціях від 4,5 до 23,5 км та у діапазоні висот до 14000 метрів. Основними цілями для ЗРК «Куб» стали літаки та крилаті ракети з швидкостями до 600 м/с (на зустрічних курсах).

До складу зенітно-ракетного комплексу входять самохідна установка розвідки і наведення, пункт управління та 4 самохідні пускові установки. На кожній пусковій установці розміщено по три зенітні керовані ракети 3М9.