Артустановка здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 км.

В мережі з’явилося відео з застосуванням словацької САУ Zuzana 2. Це перше відеопідтвердження використання цієї гаубиці. Ймовірно, це одна з чотирьох гаубиць, переданих в Україну у серпні.

САУ Zuzana 2 – це словацька самохідна артилерійська система, яка воює на боці України поряд з іншою технікою країн НАТО – 155-мм артилерійськими системами CAESAR, KRAB, FH-70 та Panzerhaubitz 2000.

Загалом же Україна в червні підписала угоду на постачання восьми самохідних гаубиць “Zuzana 2” калібру 155 мм.

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“Zuzana 2” – це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібру замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 км.

Башта може розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з чотирьох до трьох. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь у режимі MRSI – кілька снарядів можуть потрапити по цілі одночасно.