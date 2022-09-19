Артустановка способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 40 км.

В сети появилось видео с применением словацкой САУ Zuzana 2 . Это первое видеоподтверждение использования этой гаубицы. Вероятно, это одна из четырех гаубиц, переданных в Украину в августе.

САУ Zuzana 2 – это словацкая самоходная артиллерийская система, которая воюет на стороне Украины рядом с другой техникой стран НАТО – 155-мм артиллерийскими системами CAESAR , KRAB , FH-70 и Panzerhaubitz 2000 .

В целом же Украина в июне подписала соглашение на поставку восьми самоходных гаубиц “Zuzana 2” калибра 155 мм.

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“Zuzana 2” – это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию ​​до 40 км.