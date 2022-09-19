Артустановка способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 40 км.
В сети появилось видео с применением словацкой САУ Zuzana 2. Это первое видеоподтверждение использования этой гаубицы. Вероятно, это одна из четырех гаубиц, переданных в Украину в августе.
САУ Zuzana 2 – это словацкая самоходная артиллерийская система, которая воюет на стороне Украины рядом с другой техникой стран НАТО – 155-мм артиллерийскими системами CAESAR, KRAB, FH-70 и Panzerhaubitz 2000.
В целом же Украина в июне подписала соглашение на поставку восьми самоходных гаубиц “Zuzana 2” калибра 155 мм.
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“Zuzana 2” – это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра вместо 45 способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 40 км.
Башня может разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех. Также гаубица имеет автомат подзарядки, что позволяет вести огонь в режиме MRSI – несколько снарядов могут попасть по цели одновременно.