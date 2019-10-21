Украинские специалисты делают из ненужных деталей скульптуры животных, сказочных персонажей и элементы декора.

Сколько деталей можно насчитать в автоматической коробке передач? Специалисты говорят, что сотни. Во время ремонта многие из них выходят из строя, поэтому их приходится выбрасывать. Однако в руках творческих людей все эти детали могут получить вторую жизнь. Например, механики из "Центра ремонта коробок передач" в г. Вишневое, под Киевом, создали из них целую коллекцию скульптур и декора из различных частей АКП и МКП.

Шестерни, фрикционы, валы, подшипники, цепи вариатора, сателлиты, вилки переключения, ролики, масляные помпы, ремни вариатора, пружины, фильтры, гайки, болты, ступицы, гидротрансформаторы крутящего момента, диски сцепления – все пошло в работу.

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И теперь удивительные Громозеки, роботы, крокодилы, совы, головы зверей, автомобильчики, автоматы, часы и даже холодное оружие украшают офис этого СТО. Посетители, пока ждут заказ, не перестают удивляться мастерству техно-скульпторов.

Фото: Юрий Дацык/Фейсбук

Напомним, что PSA готовится использовать электрические коробки передач.