Українські фахівці роблять з непотрібних деталей скульптури тварин, казкових персонажів та елементи декору.

Скільки деталей можна нарахувати в автоматичній коробці передач? Фахівці говорять, що сотні. Під час ремонту багато з них виходять з ладу, тому їх доводиться викидати. Однак в руках творчих людей всі ці деталі можуть отримати друге життя. Наприклад, механіки з "Центру ремонту коробок передач" у м. Вишневе, що поблизу Києва, створили з них цілу колекцію скульптур та декору з різних частин АКП та МКП.

Шестерні, фрикціони, вали, підшипники, ланцюги варіатора, сателіти, вилки перемикання, ролики, масляні помпи, ремені варіатора, пружини, фільтри, гайки, болти, маточини, гідротрансформатори крутного моменту, диски зчеплення – все пішло в роботу.

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І тепер дивожні Громозеки, роботи, крокодили, сови, голови звірів, автомобільчики, автомати, годинники і навіть холодна зброя прикрашає офіс цього СТО. Відвідувачі, поки чекають на замовлення, не перестають дивуватися з майстерності техно-скульпторів.

Фото: Юрій Дацик/Фейсбук

Нагадаємо, що PSA готується використовувати електричні коробки передач.