Канадійці з міста Йеллоунайф поставили у своєму місті статую на честь рідкісної тварини, що мешкає в цих краях – мускусного бика або вівцебика. І дали йому кумедну назву.

Місто Йеллоунайф (Yellowknife, “Жовтий ніж”) у Канаді отримали у подарунок скульптуру вівцебика, которого тут звуть “маскокс” (muskox). І вирішили назвати його Elon Muskox

Своєрідний канадський гумор і устрій є предметом жартів з боку американців і ось один з прикладів, чому жителі північної країни заслужили собі таку. Вівцебик або мускусний бик є канадським ендеміком і мешкає лише у певній місцевості. Митці створили досить реалістичну скульптуру цієї рідкісної тварини і арт-об’єкт став частиною експозиції Mosaïculture, присвяченої святкуванню 150-річчя Канади. Після цього скульптуру було передано місту Йоллоунайф.

Місто з радістю прийняло подарунок і оголосило онлайн-конкурс на кращу назву для свого нового резидента. Серед приблизно 300 різноманітних назв, які пропонувались містянами, врешті йому було подаровано ім’я Ілон Маскокс (Elon Muskox).

Хоча прізвище засновника Tesla і решти компаній й співзвучне з назвою тварини, жодного стосунку до Канади, вівцебиків чи жовтих ножів Ілон Маск не має. Хіба що його популярність тут така висока, а автомобілі користуються таким попитом, що канадійці ладні не лише скульптури на його честь називати, а й у президенти б обрали.

Hey @elonmusk, come say hi to Elon Muskox, Yellowknife 's newest resident! #elonmuskox #yellowknife

https://t.co/Glwm5ER6Im