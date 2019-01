Канадцы из города Йеллоунайф поставили в своем городе статую в честь редкого животного, обитающего в этих краях – мускусного быка или овцебыка. И дали ему забавное имя.

Город Йеллоунайф (Yellowknife, "Желтый чем") в Канаде получил в подарок скульптуру овцебыка, которого здесь называют "маскокс" (muskox). И решили назвать его Elon Muskox

Своеобразный канадский юмор и благоустройство является предметом шуток со стороны американцев и вот один из примеров, почему жители северной страны заслужили себе такое. Овцебык или мускусный бык является канадским эндемиком и обитает только в определенной местности. Художники создали достаточно реалистичную скульптуру этого редкого животного и арт-объект стал частью экспозиции Mosaïculture, посвященной празднованию 150-летия Канады. После этого скульптура была передана городу Йоллоунайф.

Город с радостью принял подарок и объявил онлайн-конкурс на лучшее имя для своего нового резидента. Среди примерно 300 различных названий, которые предлагались горожанами, в конце ему было пожаловано имя Илон Маскокс (Elon Muskox).

Хотя фамилия основателя Tesla и остальных компаний и созвучно с названием животного, никакого отношения к Канады, овцебыков или желтых ножей Илон Маск не имеет. Разве что его популярность здесь так высока, а автомобили пользуются таким спросом, что канадцы готовы не только скульптуры в честь него называть, но и в президенты бы выбрали.

Hey @elonmusk, come say hi to Elon Muskox, Yellowknife 's newest resident! #elonmuskox #yellowknife

https://t.co/Glwm5ER6Im