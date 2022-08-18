Украинцы, которым государство разрешило выезжать за границу во время военного положения, могут пересекать границы государства на автомобиле. Для этого нужно иметь определенный список документов.

Кроме других документов, которые позволяют выезд из Украины, при пересечении границы на авто при себе нужно иметь:

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водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира;

опознавательный знак Украины на авто (UA), размещение которого не является обязательным при наличии обозначения UA на номерном знаке;

действующий договор международного страхования “Зеленая карта”.

На автомобиле должен быть государственный номерной знак, содержащий латинские буквы (индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины).

Водитель, который не является владельцем авто, должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу. Его можно получить в сервисном центре МВД на основании заявления владельца транспортного средства или на основании поручения, договора аренды (найма, ссуды).