На некоторых пунктах пропуска очередь из грузовиков растягивается на 25 км. А время ожидания может длиться и неделю.

Объем грузоперевозок по сравнению с прошлым годом снизился вдвое. Но уменьшение трафика никак не повлияло на пробки на западной границе Украины.

Время ожидания составляет 4 – 5, а порой и 7 суток. Причем все это в нечеловеческих условиях – отсутствуют туалет, душ, нет подвоза воды и еды и тому подобное.

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Кроме нарушения санитарных норм, игнорируются условия труда – дальнобойщик вынужден без сна находиться в машине. Ведь необходимо время от времени ехать, чтобы не потерять место в очереди. К тому же, всегда есть желающие “проскочить” вперед. Правда, их наказывают – отрывают зеркала заднего вида или бьют стекла. Из-за наплыва автомобилей и накаленной обстановки на пунктах пропуска царит постоянный хаос.

Причины простоя

Их несколько, и они накладываются друг на друга.

Говорят, что больше всего времени занимают фитосанитарные проверки, которые польская сторона проводит слишком тщательно. Кроме того, контроль осуществляется только с 8:00 до 16:00. Неполный пакет сопроводительных документов, неправильное заполнение бумаг значительно увеличивает время оформления грузовиков. Например, в пункте пропуска “Дорогуск” в сутки проверяют 75 машин, хотя надо – 300.

Плохая организация пограничных переходов. Таможенник вводит данные водителя в компьютер, затем то же делает пограничная служба. Далее грузовик петляет в лабиринте между рентгеновским аппаратом и весами, расположенными не на одной линии. Вишенка на торте – отсутствие автоматизации взвешивания. Иногда таможеннику требуется полчаса времени для запуска весов вручную.

Чтобы ускорить процесс, украинские власти пытаются договориться о синхронном оформлении вместе с коллегами с другой стороны границы.

Пропускная способность западной границы – 1,5 – 1,7 миллиона тонн в месяц при необходимости в 5 миллионах тонн. И если за смену украинские таможенники, например, на волынском пункте пропуска оформляют 700 машин, то польские – только 250.

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Изменения на границе

Плохая организация пограничных переходов и простой на границе отбивают желание предпринимателей обслуживать украинский рынок. Украинская сторона требует облегчить пересечение границы для грузовых автомобилей, особенно при вывозе зерна в Польшу.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий, 4 августа, на своей странице в фейсбуке анонсировал положительные изменения на границе. Областная администрация вместе со Службой автомобильных дорог во Львовской области обустроят временные стоянки, с туалетом, душем, комнатой отдыха для водителей.

Первые “островки цивилизации” на границе появятся в Краковце, Шегинях, Мостиске. Также планируется введение электронной очереди: водителю необходимо зарегистрироваться на пересечение границы онлайн, и затем приехать в соответствующее время в пункт пропуска.

Пилотный проект начнет работу в Краковце, в котором в последнее время пропускную способность увеличили на 40%. Как отмечает Максим Козицкий, масштабные изменения невозможно осуществить мгновенно. Власть работает над позитивными изменениями, и они уже есть.