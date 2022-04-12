Таким образом, военнообязанные мужчины хотят выехать за пределы страны в период военного положения.

Оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины утверждают, что разоблачили новый канал незаконного пересечения границы Украины военнообязанными мужчинами. Они помешали нескольким дальнобойщикам, которые впервые должны были выехать за границу, пересечь границы страны.

Пограничники утверждают, что подозреваемые незаконно решали вопрос о внесении их данных в автоматическую систему выдачи разрешений для перевозчиков “Путь” в качестве участников международных перевозок.

Также интересно Как оформить водительское разрешение на выезд за границу

Так как при таких условиях мужчины в возрасте 18 – 60 лет имеют право выехать за границу. Чтобы предотвратить использование указанной схемы, пограничники начали особенно тщательно проверять дальнобойщиков, которые совершают первый рейс. Также оперативники открыли несколько уголовных производств, которые должны разоблачить лиц, причастных к функционированию незаконной схемы.