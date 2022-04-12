Таким чином військовозобов'язані чоловіки хочуть виїхати за межі країни в період воєнного стану.

Оперативні співробітники Державної прикордонної служби України стверджують, що викрили новий канал незаконного перетинання кордону України військовозобов’язаними чоловіками. Вони завадили кільком далекобійникам, які вперше мали виїхати за кордон, перетнути межі країни.

Прикордонники стверджують, що підозрювані незаконно вирішували питання внесення їх даних в автоматичну систему видачі дозволів для перевізників “Шлях” в якості учасників міжнародних перевезень.

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Адже за таких умов чоловіки віком 18 – 60 років мають право виїхати за кордон. Щоб запобігти використанню зазначеної схеми, прикордонники почали особливо ретельно перевіряти далекобійників, які здійснюють перший рейс. Також оперативники відкрили декілька кримінальних проваджень, які мають викрити осіб, причетних до функціонування незаконної схеми.