Процедура оформлення заявки на перетин державного кордону водіям призовного віку 18-60 років
Рішення про бронювання військовозобов’язаних водіїв, приймають згідно з Постановою КМУ від 03 березня 2022 року №194:
- Міністерство інфраструктури України;
- обласні військові адміністрації або Київська міська військова адміністрація.
Перевізник може на власний розсуд обрати будь-який з цих органів для звернення. Усі вищезазначені органи мають однакові повноваження та доступ до спільної з Державною прикордонною службою бази даних.
До речі водіям легкових авто дозволили керувати вантажівками
Звернення до Мінінфраструктури формується у п’ять простих кроків:
- завантажити та заповнити усі без винятку поля форми, зразок за посиланням
- роздрукувати, поставити підпис та печатку
- сфотографувати або зробити скан-копію у форматі pdf
- відправити на електрону адресу zmiu98916@gmail.com у форматі word та pdf
- заповнити опитувальник за посиланням.
Важливо! Дозвіл на перетин кордону може бути наданий лише військовозобов’язаним:
- водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги;
- працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці;
Для уникнення простою в пункті пропуску, бажано перед початком рейсу отримати інформацію про підтвердження бронювання за телефоном лінії підтримки: + 38 (044) 334 43 04 (щодня з 08:00 до 17:00).