Процедура оформления заявки на пересечение государственной границы водителям призывного возраста 18-60 лет

Решение о бронировании военнообязанных водителей принимают согласно Постановлению КМУ от 03 марта 2022 года №194:

Министерство инфраструктуры Украины;

областные военные администрации или городская военная администрация.

Перевозчик может на свое усмотрение выбрать любой из этих органов для обращения. Все вышеперечисленные органы имеют одинаковые полномочия и доступ к общей с Государственной пограничной службой базе данных.

Кстати, водителям легковых авто разрешили управлять грузовиками

Обращение в Мининфраструктуру формируется в пять простых шагов:

скачать и заполнить все без исключения поля формы, образец по ссылке распечатать, поставить подпись и печать сфотографировать или сделать скан-копию в формате pdf отправить по электронному адресу zmiu98916@gmail.com в формате word и pdf заполнить опросник по ссылке.

Важно! Разрешение на пересечение границы может быть предоставлено только военнообязанным:

водителям, осуществляющим перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи;

работникам предприятий железнодорожного транспорта, обеспечивающим функционирование и бесперебойную работу железной дороги;

Чтобы избежать простоя в пункте пропуска, желательно перед началом рейса получить информацию о подтверждении бронирования по телефону линии поддержки: + 38 (044) 334 43 04 (ежедневно с 08:00 до 17:00).