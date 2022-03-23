Соответствующее постановление издал Кабинет Министров Украины.

Согласно Постановлению правительства от 22 марта 2022 г. № 348, "в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В".

Такое решение продиктовано необходимостью перевозок гуманитарных и других грузов в период войны и нехваткой водителей, которым разрешено управлять грузовиками и грузовыми фургонами.

Кстати как водителю без опыта ехать в эвакуацию на авто

Справка Авто 24

Категории транспортных средств, отмеченные в водительских удостоверениях в Украине: