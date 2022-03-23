Соответствующее постановление издал Кабинет Министров Украины.
Согласно Постановлению правительства от 22 марта 2022 г. № 348, "в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В".
Такое решение продиктовано необходимостью перевозок гуманитарных и других грузов в период войны и нехваткой водителей, которым разрешено управлять грузовиками и грузовыми фургонами.
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Справка Авто 24
Категории транспортных средств, отмеченные в водительских удостоверениях в Украине:
- В – автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов (7700 фунтов), а количество сидячих мест, кроме сидения водителя, – восьми;
- С1 – предназначенные для перевозки грузов автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет от 3500 до 7500 килограммов (от 7700 до 16500 фунтов);
- С – предназначенные для перевозки грузов автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 килограммов (16500 фунтов).