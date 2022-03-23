Відповідну постанову видав Кабінет міністрів України.
Згідно Постанови уряду від 22 березня 2022 р. № 348, "у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В".
Таке рішення продиктоване необхідністю перевезень гуманітарних та інших вантажів в період війни та нестачею водіїв, яким дозволено керувати вантажівками та вантажними фургонами.
До речі як водію без досвіду їхати в евакуацію на авто
Довідка Авто 24
Категорії транспортних засобів, позначені у посвідченнях водіїв в Україні:
- В — автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, — восьми;
- С1 — призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів);
- С — призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів).