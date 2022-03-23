Відповідну постанову видав Кабінет міністрів України.

Згідно Постанови уряду від 22 березня 2022 р. № 348, "у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В".

Таке рішення продиктоване необхідністю перевезень гуманітарних та інших вантажів в період війни та нестачею водіїв, яким дозволено керувати вантажівками та вантажними фургонами.

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Довідка Авто 24

Категорії транспортних засобів, позначені у посвідченнях водіїв в Україні: