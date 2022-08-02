Укртрансбезопасность не имеет права взвешивать сыпучие и жидкие грузы без соответствующей Методики взвешивания. А ее пока не существует.

Как все было на месте остановки грузовика

На четырех автомобилях перевозился сыпучий груз (пшеница и подсолнечник). Во время движения работники Укртрансбезопасности остановили грузовики и обязали водителей пройти габаритно-весовой контроль. Замечания водителей о том, что на сегодня отсутствует методика взвешивания сыпучих грузов, сотрудники Укртрансбезопасности проигнорировали.

После этого перевозчик получил административно-хозяйственные штрафы за превышение весовых норм по осям. Вместе было 4 постановления по 34 000 грн. каждая на общую сумму 136 000 грн. Не соглашаясь с действиями сотрудников Укртрансбезопасности, перевозчик обжаловал указанные постановления в судебном порядке.

Кстати суды продолжают отменять штрафы за взвешивание в движении

Исследование судом особенностей груза

Во время рассмотрения дела суд отметил, что работники Укртрансбезопасности обязаны были учесть особенности груза. Поскольку перевозилась пшеница и подсолнечник, которые являются сыпучими продуктами.

Соответственно, учитывая состояние дорог, во время движения автомобиля данный груз может перемещаться по всем осям транспортного средства. Соответственно, каждое взвешивание будет отличаться от предыдущего.

Именно поэтому проведение взвешивания в движении, путем поосевого заезда грузовика на платформу весов, без соблюдения необходимого времени для уравновешивания сыпучего груза, не может дать однозначных и достоверных результатов взвешивания.

Такой способ взвешивания не позволяет учесть перераспределение давления на оси и смещение центра тяжести во время наклона тягача при заезде на платформу весов. Тогда как сыпучий груз, в силу своих свойств, легко перемещается с одной оси на другую ось под действием минимального движения или минимального смещения угла наклона.

О необходимости применения специальной Методики взвешивания

Подпункт 2 пункта 2 Порядка №879 предусматривает требования относительно проведения взвешивания любых грузов только на основании Методики, утвержденной специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере метрологии. Эти требования в настоящее время являются действующими.

Однако на дату взвешивания такая Методика, утвержденная специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере метрологии, отсутствует.

При этом единственной методикой выполнения измерений поосевых нагрузок в движении в Украине является лишь Методика, разработанная Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом Государственной службы автомобильных дорог Украины. Данная Методика утверждена заместителем председателя Укравтодора, аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-99 Национальным научным центром “Институт Метрологии”, свидетельство об аттестации №02-84-08.

То есть на сегодня это единственная Методика, на основании которой работники Укртрансбезопасности имеют право осуществлять взвешивание транспортных средств с грузами разного типа.

Вместе с тем, суд отметил, что указанная Методика не распространяется на транспортные средства с жидким грузом или грузом, что меняет распределение нагрузок на оси транспортного средства в движении.

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Принятые судом выводы

По мнению суда, отсутствие официально утвержденной Методики взвешивания сыпучих и жидких грузов свидетельствует об отсутствии законного механизма взвешивания транспортных средств с соответствующим сыпучим видом груза. Как следствие, это подтверждает невозможность установления факта нарушения весовых параметров при взвешивании такого сыпучего груза.

Учитывая отсутствие на время проведения габаритно-весового контроля соответствующей Методики взвешивания относительно жидких и сыпучих грузов, коллегия судей сделала вывод об отсутствии правовых оснований для проведения взвешивания и применении административно-хозяйственного штрафа за превышение весовых параметров.

Как следствие суд сделал вывод, что Укртрансбезопасность при составлении обжалуемых постановлений действовала не на основании и не в способ, предусмотренный действующим законодательством.

Во время рассмотрения спарив суд также учел выводы Верховного Суда в постановлениях от 12.04.2018 по делу №816/2329/13-а, от 16.01.2018 по делу №826/442/13-а, от 12.06.2018 по делу №821/597/17.

По результатам рассмотрения Шестой апелляционный административный суд признал незаконными и отменил четыре постановления на общую сумму 136 000 грн штрафов. (Постановление от 11.07.2022 по делу №640/29639/20).

Итог

Таким образом, Шестой апелляционный административный суд (г. Киев) неоднократно обращал внимание Укртрансбезопасности на отсутствие правовых оснований для взвешивания сыпучих и жидких грузов, пока соответствующее министерство не разработает Методику взвешивания таких грузов.

Несмотря на сотни отмененных судами постановлений, Укртрансбезопасность даже не пытается принять какие-то меры по разработке соответственно Методики. При этом продолжает взвешивать сыпучие и жидкие грузы и применять к перевозчикам противоправные штрафы, которые в дальнейшем отменяются судами.