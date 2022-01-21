Ответственность владельца автомобиля, а не водителя-нарушителя за нарушения, зафиксированные камерами и системами автоматического взвешивания, успешно обжалуются в судах. Это уже не первый и, по-видимому, не последний случай в судебной практике.

Суд отменил 6 постановлений Укртрансбезопасности касательно автоматического взвешивания, которые были вынесены в отношении владельца грузовика. Мотивом отмены стало то, что владелец грузовика не может нести ответственность за действия предприятия-арендатора, которое пользовалось транспортным средством и не внесло в Реестр пользователей сведения о принадлежащем пользователе.

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Фактические обстоятельства дела

Владелец грузовика передал транспортное средство в пользование другому предприятию на основании договора аренды. На этом транспортном средстве предприятие-арендатор перевозило груз.

При проезде на автоматическом комплексе было зафиксировано превышение весовых норм более чем на 20% сверх разрешенной нормы. Как следствие, владельцу грузовика поступило по адресу проживания постановление со штрафом 34 000 грн. Штраф был вынесен не в отношении предприятия арендатора, а в отношении владельца транспортного средства.

Владелец грузовика не согласился с тем, что он должен нести ответственность за превышение весовых норм во время перевозки. По его мнению, ответственность должно было нести предприятие, фактически осуществлявшее грузовые перевозки.

Потому он подал иск в суд с указанием этих аргументов. В ответ Укртрансбезопасность отмечала, что раз предприятие не внесло в Реестр сведения о пользователе, то ответственность должен нести владелец грузовика.

Нормативно-правовые акты, примененные судом

Согласно ч.1 ст.14-3 КУоАП, административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, предусмотренные ч.2 ст.132-1 КУоАП, несет ответственное лицо, физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство. А если в Единый государственный реестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе соответствующего транспортного средства, ответственность несет надлежащий пользователь транспортного средства

Процедура внесения в Единый государственный реестр транспортных средств сведений о надлежащем пользовательском транспортном средстве регулируется Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 14.11.2018 №1197.

Согласно п.п.З п.2 Порядка №1197 надлежащий пользователь – физическое лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством, а также руководитель юридического лица – лизингополучателя или работник, определенный руководителем юридического лица, являющегося владельцем транспортного средства или получившего в установленный законодательством способ право пользоваться им. Именно эти лица в случае внесения в них сведений в Реестр, в соответствии со статьей 14-2 КУоАП несут ответственность за превышение весовых норм, выявленных в автоматическом режиме.

В соответствии с п.п.2 п.3 вышеупомянутого Порядка, основанием внесения в Реестр сведений о надлежащем пользователе является: определение руководителем юридического лица, являющегося владельцем транспортного средства или получившего в установленный законодательством способ право пользоваться им, своего работника надлежащим пользователем.

Согласно с п.24 Порядка №1197 внесение в Реестр сведений о надлежащем пользователе – работника, определенного руководителем юридического лица, являющегося владельцем транспортного средства или получившего в установленный законодательством способ право пользоваться им, осуществляется в сервисном центре МВД по заявлению уполномоченного в установленном законодательством порядке представителя юридического лица или надлежащего пользователя.

Выводы суда

Суд исследовал все доказательства по делу и подчеркнул, что надлежащим пользователем грузовика на момент перевозки было уполномочено лицо предприятия – арендатора. А не владелец грузовика.

Проанализировав указанный выше Порядок №1197, суд заключил, что обязанность внесения сведений о надлежащем пользователе в Единый государственный реестр транспортных средств возлагается на представителя юридического лица пользователя.

Таким образом, предприятие – перевозчик, которому владелец грузовика передал в аренду транспортное средство, обязан был внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр транспортных средств относительно надлежащего пользователя. Невыполнение им этой обязанности не является основанием для привлечения владельца транспортного средства к административной ответственности.

Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу, что в действиях владельца грузовика отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.132-1 КУоАП. По результатам рассмотрения дела суд признал постановления Укртрансбезопасности незаконными и отменил их. (Дела №545/3600/21, №545/3603/21, №545/3606/21, №545/3609/21, №545/3689/21, №545/3691/21).