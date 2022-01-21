Відповідальність власника автомобіля, а не водія-порушника за порушення, зафіксовані камерами та системами автоматичного зважування, успішно оскаржуються в судах. Це вже не перший і, очевидно, не останній випадок у судовій практиці.

Суд скасував 6 постанов Укртрансбезпеки з автоматичного зважування, які були винесені відносно власника вантажівки. Мотивом скасування стало те, що власник вантажівки не може нести відповідальність за дії підприємства-орендаря, яке користувалося транспортним засобом та не внесло в Реєстр користувачів відомості про належного користувача.

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Фактичні обставини справи

Власник вантажівки передав транспортний засіб в користування іншому підприємству на підставі договору оренди. На цьому транспортному засобі підприємство-орендар перевозило вантаж.

Під час проїзду на автоматичному комплексі було зафіксовано перевищення вагових норм більш як на 20% понад дозволену норму. Як наслідок, власнику вантажівки надійшла за адресою проживання постанова зі штрафом 34 000 грн. Штраф було винесено не відносно підприємства орендаря, а відносно власника транспортного засобу.

Власник вантажівки не погодився з тим, що саме він повинен нести відповідальність за перевищення вагових норм під час перевезення. На його думку, відповідальність повинно було нести підприємство, яке фактично здійснювало вантажні перевезення.

Тому він подав позов до суду із зазначенням цих аргументів. У відповідь Укртрансбезпека наголошувала, що раз підприємство не внесло в Реєстр відомості про користувача, то відповідальність повинен нести власник вантажівки.

Нормативно-правові акти, які застосував суд

Відповідно до ч.1 ст.14-3 КУпАП адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачені ч.2 ст.132-1 КУпАП, несе відповідальна особа, фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб. А в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу, відповідальність несе належний користувач транспортного засобу

Процедура внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача транспортного засобу регулюється Порядком, затвердженим постановою КМУ від 14.11.2018 №1197.

Згідно з п.п.З п.2 Порядку №1197 належний користувач - фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить, а також керівник юридичної особи - лізингоодержувача або працівник, визначений керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користуватися ним. Саме ці особи в разі внесення щодо них відомостей до Реєстру, відповідно до статті 14-2 КУпАП несуть відповідальність за перевищення вагових норм, виявлені у автоматичному режимі.

Відповідно до п.п.2 п.З вищезазначеного Порядку, підставою внесення до Реєстру відомостей про належного користувача, є: визначення керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користуватися ним, свого працівника належним користувачем.

Згідно з п.24 Порядку №1197 внесення до Реєстру відомостей про належного користувача - працівника, визначеного керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користуватися ним, здійснюється у сервісному центрі МВС за заявою уповноваженого в установленому законодавством порядку представника юридичної особи або належного користувача.

Висновки суду

Суд дослідив всі докази по справі та наголосив, що належним користувачем вантажівки, на момент перевезення була уповноважена особа підприємства - орендаря. А не власник вантажівки.

Проаналізувавши вказаний вище Порядок №1197, суд зробив висновок, що обов'язок внесення відомостей про належного користувача до Єдиного державного реєстру транспортних засобів покладається на представника юридичної особи користувача.

Таким чином, підприємство - перевізник, якому власник вантажівки передав в оренду транспортний засіб, зобов'язаний був внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо належного користувача. Невиконання ним цього обов'язку не є підставою для притягнення власника транспортного засобу до адміністративної відповідальності.

Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку, що в діях власника вантажівки відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.132-1 КУпАП. За результатами розгляду справи суд визнав постанови Укртрансбезпеки незаконними та скасував їх (Справи №545/3600/21, №545/3603/21, №545/3606/21, №545/3609/21, №545/3689/21, №545/3691/21).