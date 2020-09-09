В Україні встановлять 54 комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю на автошляхах

Наразі Укравтодором встановлено 6 пілотних комплексів “Weigh in motion” на під’їздах до Києва. Центр обробки даних поки працює в тестовому режимі. До кінця року, Укрінфрапроєкт встановить 23 комплекси “Зважуванні в русі” та ще 25 комплекси встановить Укравтодор. Про це повідомив Кирило Хомяков, голова Державного агентства інфраструктурних проєктів України на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте також: Штрафи за перевищення швидкості піднімуть до 3 400 гривень

“Укрінфрапроєктом, незважаючи на безпрецендентну спробу кібератаки, понад півтори тисячі вимог, що надходили рівно через кожні 5 хвилин, а також спроби зовнішнього втручання в ІТ-системи, було проведено 23 закупівлі по моделі «Design-Build» та підписані договори з трьома переможцями, які запропонували найнижчу ціну й відповідають усім технічним вимогам, розробленим Укртрансбезпекою спільно з Укравтодором”, – написав він.

Таким чином, менше ніж за рік в Україні з’явиться понад 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю, що запобігатиме руйнуванню українських доріг перевантаженими фурами.

Також цікаво: 100 млн грн за 100 днів: скільки МВС "заробило" на автофіксації