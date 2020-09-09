В Украине установят 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля на автодорогах.

Сейчас Укравтодор установил 6 пилотных комплексов "Weigh in motion" на подъездах к Киеву. Центр обработки данных пока работает в тестовом режиме. До конца года Укринфрапроект установит 23 комплекса “взвешивании в движении” и еще 25 комплексов установит Укравтодор. Об этом сообщил Кирилл Хомяков, глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины на своей странице в соцсети.

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“Укринфрапроект, несмотря на беспрецендентную попытку кибератаки, более полуторы тысячи требований, что поступали ровно через каждые 5 минут, а также попытки внешнего вмешательства в IТ-системы, провел 23 закупки по модели “Design-Build” и подписал договоры с тремя победителями, которые предложили самую низкую цену и соответствуют всем техническим требованиям, разработанным Укртрансбезопасностью совместно с Укравтодором”, – написал он.

Таким образом, менее чем за год в Украине появится более 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля, что предотвратит разрушение украинских дорог перегруженными фурами.

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