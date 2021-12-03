Укртрансбезопасность остановила грузовик весом 146 т. Это более чем втрое превышает норму.

В Измаильском районе Одесской области было остановлено пять грузовых ТС с явными признаками превышения габаритно-весовых параметров.

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Указанные автомобили с турецкой регистрацией, которые перевозили ветровые генераторы, двигались из Ренийского государственного морского торгового порта по селу Орловка.

Во время проверки установлено:

наибольший общий вес ТС составил 146 т;

наименьший – 74 т, при допустимых 40 т.

Также значительно превышены габаритные параметры. Наибольшее превышение составило:

Высота – 5 м (при норме 4 м);

Ширина – 4,5 м (при норме 2,6 м);

Длина – 38 м (при норме 22м).

Составлено пять материалов о нарушении, каждый ТС получил штрафные санкции в размере 68 тысяч гривен. Запрещено дальнейшее движение ТС до получения соответствующих разрешительных документов.

Напомним, что абсолютный рекорд по перегрузке, 202 тонны при разрешенных 40, также был зафиксирован в Одесской области в 2019 году.