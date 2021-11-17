Более 16 млн гривен штрафов принесли Укртрансбезопасности два месяца работы WIM-комплексов. При этом уплачено лишь чуть больше одного миллиона гривен.

С 1 октября по 9 ноября инспекторами Укртрансбезопасности было составлено 949 постановлений о нарушениях, зафиксированных WIM-комплексами, на сумму 16 728 000 гривен. 1 202 750 гривен штрафов уже уплачено, сообщили в Укртрансбезопасности.

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Напомним, 1 октября заработал новый закон по усилению ГВК и автоматической фиксации нарушений грузовых норм.

С помощью вмонтированных в дорожное покрытие датчиков, система WIM (Weight-in-Motion) позволяет определить вес автомобиля. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Штрафуют за перегрузку юридического владельца автомобиля или директора юридического лица на которого зарегистрировано транспортное средство.

Нарушитель обязан уплатить штраф в течение 10 дней со дня получения письма с реквизитами. В случае неуплаты штрафа он будет взиматься в принудительном порядке Государственной исполнительной службой Украины.