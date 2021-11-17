Понад 16 млн гривень штрафів принесли Укртрансбезпеці два місяці роботи WIM-комплексів. При цьому сплачено лише трохи більше одного мільйона гривень.

З 1 жовтня по 9 листопада, інспекторами Укртрансбезпеки було складено 949 постанов про порушення, зафіксовані WIM-комплексами, на суму 16 728 000 гривень. 1 202 750 гривень штрафів вже сплачено, повідомили в Укртрансбезпеці.

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Нагадаємо, 1 жовтня, запрацював новий закон щодо посиленого ГВК та автоматичної фіксації порушень вантажних норм.

За допомогою вмонтованих в дорожнє покриття датчиків, система WIM (Weight-in-Motion) дозволяє визначити вагу автомобіля. Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних Державної служби України з безпеки на транспорті. Штрафують за перевантаження юридичного власника автомобіля або директора юридичної особи за якою зареєстровано транспортний засіб.

Порушник зобов'язаний сплатити штраф протягом 10 днів з дня отримання листа з реквізитами. У разі несплати штрафу - він стягуватиметься в примусовому порядку Державною виконавчою службою України.