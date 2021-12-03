Укртрансбезпека зупинила вантажівку вагою 146 т. Це більше ніж утричі перевищує норму.

В Ізмаїльському районі Одеської області було зупинено п’ять вантажних ТЗ із явними ознаками перевищення габаритно-вагових параметрів.

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Зазначені автомобілі з турецькою реєстрацією, які перевозили вітрові генератори, рухались з Ренійського державного морського торгівельного порту селищем Орлівка.

Під час перевірки встановлено:

найбільша загальна вага ТЗ склала 146 т;

найменша - 74 т, при допустимих 40 т.

Також значно перевищені й габаритні параметри. Найбільше перевищення склало:

Висота – 5 м (при нормі 4 м);

Ширина – 4,5 м (при нормі 2, 6 м);

Довжина – 38 м (при нормі 22м).

Складено п’ять матеріалів про порушення, кожен ТЗ отримав штрафні санкції у розмірі 68 тисяч грн. Заборонено подальший рух ТЗ до отримання відповідних дозвільних документів.

Нагадаємо, що абсолютний рекорд з перевантаження, 202 тони при дозволених 40, також був зафіксований в Одеській області у 2019 році.