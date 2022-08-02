Укртрансбезпека не має права зважувати сипучі та рідкі вантажі без відповідної Методики зважування. А її наразі не існує.

Як все було на місці зупинки вантажівки

На чотирьох автомобілях перевозився сипучий вантаж (пшениця та соняшник). Під час руху працівники Укртрансбезпеки зупинили вантажівки і зобов’язали водіїв пройти габаритно-ваговий контроль. Зауваження водіїв про те, що на сьогодні відсутня методика зважування сипучих вантажів, працівники Укртрансбезпеки проігнорували.

Після цього перевізник отримав адміністративно-господарські штрафи за перевищення вагових норм по осях. Разом було 4 постанови по 34 000 грн. кожна на загальну суму 136 000 грн. Не погоджуючись з діями працівників Укртрансбезпеки, перевізник оскаржив вказані постанови у судовому порядку.

До речі суди продовжують скасовувати штрафи за зважування у русі

Дослідження судом особливостей вантажу

Під час розгляду справи суд зауважив, що працівники Укртрансбезпеки зобов’язані були врахувати особливості вантажу. Оскільки перевозилась пшениця та соняшник, які є сипучими продуктами.

Відповідно, зважаючи на стан доріг, під час руху автомобіля даний вантаж може переміщуватися по всім осям транспортного засобу. Відповідно, кожне зважування буде відрізнятись від попереднього.

Саме тому проведення зважування у русі, шляхом поосьового заїзду вантажівки на платформу ваг, без дотримання необхідного часу для врівноваження сипучого вантажу, не може дати однозначних та достовірних результатів зважування.

Такий спосіб зважування не дозволяє врахувати перерозподіл тиску на осі та зсув центру ваги під час нахилу тягача при заїзді на платформу ваг. Тоді як сипучий вантаж, в силу своїх властивостей, легко переміщується з однієї осі на іншу вісь під дією мінімального руху чи мінімального зміщення кута нахилу.

Щодо необхідності застосування спеціальної Методики зважування

Підпункт 2 пункту 2 Порядку №879 передбачає вимоги відносно проведення зважування будь-яких вантажів лише на підставі Методики, затвердженою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології. Ці вимоги на даний час є чинними.

Однак на дату зважування така Методика, затверджена спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології, відсутня.

При цьому єдиною Методикою виконання вимірювань поосьових навантажень у русі в Україні є лише Методика, розроблена Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом Державної служби автомобільних доріг України. Дана Методика затверджена заступником голови Укравтодору, атестована у відповідності з ГОСТ 8.010-99 Національним науковим центром “Інститут Метрології”, свідоцтво про атестацію №02-84-08.

Тобто на сьогодні це єдина Методика, на підставі якої працівники Укртрансбезпеки мають право здійснювати зважування транспортних засобів з вантажами різного типу.

Разом із тим, суд зауважив, що вказана Методика не розповсюджується на транспортні засоби з рідким вантажем або вантажем, що змінює розподіл навантажень на вісі транспортного засобу в русі.

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Прийняті судом висновки

На думку суду, відсутність затвердженої офіційно Методики зважування сипучих і рідких вантажів свідчить про відсутність законного механізму зважування транспортних засобів з відповідним сипучим видом вантажу. Як наслідок, це підтверджує неможливість встановлення факту порушення вагових параметрів при зважуванні такого сипучого вантажу.

Враховуючи відсутність на час проведення габаритно-вагового контролю відповідної Методики зважування щодо рідких та сипучих вантажів, колегія суддів зробила висновок про відсутність правових підстав для проведення зважування та застосування адміністративно-господарського штрафу за перевищення вагових параметрів.

Як наслідок суд зробив висновок, що Укртрансбезпека при складанні оскаржуваних постанов діяла не на підставі та не у спосіб, що передбачений чинним законодавством.

Під час розгляду спарив суд також врахував висновки Верховного Суду у постановах від 12.04.2018 у справі №816/2329/13-а, від 16.01.2018 у справі №826/442/13-а, від 12.06.2018 у справі №821/597/17.

За результатами розгляду Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконними та скасував чотири постанови на загальну суму 136 000 грн штрафів. (Постанова від 11.07.2022 у справі №640/29639/20).

Підсумок

Таким чином, Шостий апеляційний адміністративний суд (м. Київ) неодноразово звертав увагу Укртрансбезпеці на відсутність правових підстав для зважування сипучих та рідких вантажів, допоки відповідне міністерство не розробить Методику зважування таких вантажів.

Попри сотні скасованих судами постанов, Укртрансбезпека навіть не намагається вжити якихось заходів щодо розроблення відповідно Методики. При цьому продовжує зважувати сипучі та рідкі вантажі і застосовувати до перевізників протиправні штрафи, які надалі скасовуються судами.