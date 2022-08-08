На деяких пунктах пропуску черга із вантажівок розтягується на 25 км. А час очікування може тривати й тиждень.

Обсяг вантажоперевезень порівняно з минулим роком знизився вдвічі. Але зменшення трафіку ніяк не вплинуло на затори на західному кордоні України.

Час очікування становить 4-5, а часом і 7 ​​діб. Причому все це в нелюдських умовах – відсутні туалет, душ, немає підвезення води та їжі тощо.

До речі прикордонники випускають не усіх чоловіків за кермом вантажівок

Крім порушення санітарних норм, ігноруються умови праці – далекобійник змушений без сну перебувати в машині. Адже необхідно час від часу їхати, щоб не втратити місце у черзі. До того ж, завжди є охочі «проскочити» вперед. Щоправда, їх карають — відривають дзеркала заднього виду чи б'ють шибки. Через наплив автомобілів та розжареної обстановки на пунктах пропуску панує постійний хаос.

Причини простою

Їх кілька, і вони накладаються один на одного.

Кажуть, що найбільше часу займають фітосанітарні перевірки, які польська сторона, проводить надто ретельно. Крім того, контроль здійснюється лише з 8.00 до 16.00 год. Неповний пакет супровідних документів, неправильне заповнення паперів значно збільшує час оформлення вантажівок. Наприклад, у пункті пропуску “Дорогуськ” на добу перевіряють 75 машин, хоча треба – 300.

Погана організація прикордонних переходів. Митник вводить дані водія в комп'ютер, потім те саме робить прикордонна служба. Далі вантажівка петляє в лабіринті між рентгенівським апаратом і вагами, розташованими не на одній лінії. Вишенька на торті – відсутність автоматизації зважування. Іноді митнику потрібно півгодини часу для запуску вагів вручну.

Щоб прискорити процес, українська влада намагається домовитися про синхронне оформлення разом з колегами з іншої сторони кордону.

Пропускна спроможність західного кордону — 1,5-1,7 мільйона тонн на місяць за потреби в 5 мільйонах тонн. І якщо за зміну українські митники, наприклад, на волинському пункті перепустки, оформлюють 700 машин, то польські – лише 250.

Також цікаво штрафи за перевантаження зерновозів та цистерн незаконні

Зміни на кордоні

Погана організація прикордонних переходів та простій на кордоні відбивають бажання підприємців обслуговувати український ринок. Українська сторона вимагає полегшити перетин кордону для вантажних автомобілів, особливо при вивезенні зерна до Польщі.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький, 4 серпня, на своїй сторінці у Фейсбуці, анонсував позитивні зміни на кордоні. Обласна адміністрація разом зі Службою автомобільних доріг у Львівській області облаштують тимчасові стоянки, з туалетом, душем, кімнатою відпочинку для водіїв.

Перші «острівці цивілізації» на кордоні з'являться у Краківці, Шегині, Мостиському. Також планується запровадження електронної черги: водієві необхідно зареєструватися на перетин кордону онлайн, і потім приїхати у відповідний час до пункту пропуску.

Пілотний проект розпочне роботу у Краківці, в якому останнім часом пропускну спроможність збільшили на 40%. Як зазначає Максим Козицький, масштабні зміни неможливо здійснити миттєво. Влада працює над позитивними змінами, і вона вже є.