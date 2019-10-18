Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, чем поможет украинцам новый закон который касается безопасности на автодорогах.

Министр инфраструктуры рад принятию нового закона. По его мнению он действительно поможет сделать украинские дороги безопаснее.

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"Безопасности на дорогах много не бывает. Время покончить с многочисленными ДТП из-за недостатков объектов дорожной инфраструктуры. Верховная Рада приняла закон об управлении безопасностью автомобильных дорог (законопроект № 1061)", – написал Владислав Криклий на своей странице в FB.

Что нового?

- аудит безопасности дорог появляется в правовом поле оценки влияния проектных решений на безопасность дорог от стадии проектирования до стадии ведения дороги в эксплуатацию.

- аудит безопасности автомобильных дорог будет обязательным на международных и национальных автомобильных дорогах.

- Проверка безопасности будет проводиться не реже, чем раз в 3 года.

- Порядок проведения аудита безопасности автомобильных дорог будет определяться Мининфраструктуры.

Обязательный аудит начнется с 2021 года для международных дорог и с 2022 года – для национальных. Это время нужно, чтобы подготовить квалифицированных аудиторов.

До момента внедрения обязательного аудита, проверку безопасности автомобильных дорог смогут осуществлять лица, имеющие сертификат на право проведения аудита безопасности автомобильных дорог действующий в странах-членах Европейского Союза.

Что дает введение аудита безопасности дорог:

- проектирование безопасных дорог и предупреждение мест концентрации ДТП;

- внедрение совершенных стандартов и процедур безопасности дорог;

- уменьшение социальных и материальных потерь от ДТП.

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