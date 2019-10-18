Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, чим допоможе українцям новий закон який стосується безпеки на автошляхах.

Міністр інфраструктури радий прийняттю нового закону. На йго думку він дійсно допоможе зробити українські дороги безпечнішими.

Читайте також: У поліції розповіли, як не стати жертвою автомобільних крадіїв

"Безпеки на дорогах багато не буває. Час покінчити з численними ДТП через недоліки об’єктів дорожньої інфраструктури. Верховна Рада прийняла закон щодо управління безпекою автомобільних доріг (законопроект № 1061)", написав Владислав Криклій на своїй сторінці у FB.

Що нового?

- аудит безпеки доріг з’являється в правовому полі як оцінювання впливу проектних рішень на безпеку доріг від стадії проектування до стадії ведення дороги в експлуатацію.

- аудит безпеки автомобільних доріг буде обов’язковим на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

- Перевірка безпеки проводитиметься не рідше, чим раз на 3 роки.

- Порядок проведення аудиту безпеки автомобільних доріг визначатиметься Мінінфраструктури.

Обов’язковий аудит розпочнеться з 2021 року для міжнародних доріг та з 2022 року – для національних. Цей час потрібен, щоб підготувати кваліфікованих аудиторів.

До моменту запровадження обов’язкового аудиту, перевірку безпеки автомобільних доріг зможуть здійснювати особи, що мають сертифікат на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг чинний в країнах-членах Європейського Союзу.

Що дає запровадження аудиту безпеки доріг:

- проектування безпечних доріг та попередження місць концентрації ДТП;

- впровадження досконалих стандартів та процедур безпеки доріг;

- зменшення соціальних та матеріальних втрат від ДТП.

Також цікаво: Нардепи вирішили обкладати податками таксистів