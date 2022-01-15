Покупка подержанного авто почти всегда начинается с просмотра объявлений в интернете. Но некоторые типичные фразы в описании не всегда понятны автомобилистам, особенно тем, кто покупает первый в своей жизни автомобиль.

Типичные фразы вроде "вложений не требует", "торг возле капота", "все подробности по телефону" обычно используют перекупщики. Они, в большинстве случаев, не знают всей истории автомобиля, поэтому создание детального описания машины с подробностями для них просто невозможно.

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Настоящий владелец автомобиля, напротив, знает о нем гораздо больше. Поэтому он может указывать много конкретики в объявлении, чтобы не тратить собственное время на "пустые" звонки и показы автомобиля.

Но для тех, кто все же рискнет покупать подержанный автомобиль у перекупщика, знать, что могут означать распространенные общие фразы, все же не помешает. Для этого мы подготовили своего рода словарь самых распространенных словосочетаний, которые попадаются в объявлениях.

Сел и поехал

Сами перекупщики шутят, что это лишь начало фразы. Полностью она звучит как "сел и поехал на СТО". А если серьезно, то эта фраза означает только то, что автомобиль на ходу, то есть способен самостоятельно передвигаться. Не стоит считать, что автомобиль в состоянии "сел-поехал" не будет нуждаться в ремонте, скорее наоборот – для его дальнейшей эксплуатации придется потратить еще немало средств.

Полностью фраза звучит так: сел и поехал на СТО

Вложений не требует

Эта фраза рассчитана прежде всего на неопытных автомобилистов. Те, кто имеет опыт приобретения подержанных авто, знают, что сразу после покупки нужно поменять масло, фильтры, рабочие жидкости (в АКПП, гидроусилителе руля, тормозной системе и т. п.), ремень ГРМ, свечи зажигания и подобные детали. Рассчитывать, что все это вовремя менял предыдущий владелец, не стоит.

Если после покупки подержанного авто сэкономить на замене расходников – это может очень дорого обойтись

Конечно, это не капитальные затраты, а только обслуживание. Однако и его стоимость оказывается весьма существенной. А если добавить к этому еще, например, покупку комплекта резины и дисков, то вложения выйдут еще больше. Итак, подержанные автомобили, которые не требуют вложений, существуют разве что в воображении начинающих автомобилистов. Любой подержанный автомобиль требует финансовых затрат.

Все подробности по телефону

На первый взгляд может показаться, что продавцу просто лень расписывать преимущества своего автомобиля, но в большинстве случаев это не так. Фразу "Все подробности по телефону" обычно используют, когда автомобиль имеет какие-то проблемы с документами, о которых открыто писать в объявлении не стоит. Также эту фразу могут использовать перекупщики, которые уверены в своем красноречии и искусстве вести переговоры.

Все подробности по телефону – фраза, которую могут использовать как перекупщики, так и мошенники

Настоящий автовладелец без профессиональных навыков продавца вряд ли будет много раз рассказывать одно и то же каждому, кто позвонит по объявлению. После нескольких таких рассказов он поймет, что лучше поподробнее описать автомобиль в объявлении и не тратить лишнее время на пустые разговоры.

Торг возле капота

Такую фразу может использовать как владелец автомобиля, так и перекупщик, который не рассчитывает сильно уступать в цене. На самом деле схема с "торгом возле капота" работает только тогда, когда потенциальный покупатель находится в одном регионе с продавцом.

Если продавец отказывается торговаться по телефону, скорее всего не стоит тратить свое время на просмотр авто

Если же для того, чтобы посмотреть автомобиль, покупателю нужно будет проехать несколько сотен километров, он, скорее всего, начнет торговаться в телефонном разговоре или в переписке. Так как, не достигнув согласия в цене, тратить время и средства на дорогу, чтобы рассмотреть автомобиль, нет никакого смысла.

Проверка на любом СТО

Фраза о том, что автомобиль готов к любым проверкам, в теории должна придать уверенность, что автомобиль действительно в хорошем техническом состоянии. На самом деле ее употребляют, чтобы отбить у покупателя желание его проверять.

Проверять автомобиль на СТО перед покупкой нужно обязательно, независимо от того, что написано в объявлении

На самом же деле перед покупкой подержанного автомобиля его обязательно нужно проверить на СТО, независимо от того, что написано в объявлении. Стоимость проверки – несколько десятков долларов, а найденные недостатки могут обернуться потенциальными затратами в тысячи и даже десятки тысяч долларов.

Не битый, не крашенный

Это, наверное, самая распространенная фраза, которая встречается в объявлениях. Но она вовсе не означает, что автомобиль не бывал в ДТП. Она лишь свидетельствует, что продавец хочет продать машину по верхней планке рынка.

Толщиномер показывает только толщину лакокрасочного слоя. Не имея соответствующего опыта, определить был автомобиль крашен или нет, почти невозможно.

Профессиональный автоподборщик может определить, был ли автомобиль битый или крашенный, не только с помощью толщиномера (прибора, который определяет толщину лакокрасочного покрытия). Потому что многие автобизнесмены заказывают у маляров услуги покраски "под толщиномер" – когда вся деталь окрашивается ровным слоем.

Автобизнесменов просьба не беспокоить

Обычному продавцу в большинстве случаев безразлично, кто именно купит его автомобиль, и будет ли он потом его перепродавать. Важно только, чтобы документы были оформлены, а деньги получены.

Конечно, иметь дело с покупателем, который пытается сильно снизить цену, мало кому приятно. А перекупщики торгуются профессионально, так как это их хлеб. Следовательно, отказаться от сотрудничества с автобизнесменами может и настоящий хозяин авто.

Некоторые из продавцов действительно не желают иметь дело с перекупщиками, но чаще опытные автобизнесмены просто избегают конкуренции

Однако в большинстве случаев "рыбак рыбака видит издалека", поэтому подобные фразы могут быть своеобразным кодом, который гласит что "рыбное" место уже занято. То есть, что этот автомобиль продает именно перекупщик.

Выводы

Покупка подержанного автомобиля – всегда риск, а если его продает перекупщик – очень большой риск. Но если цена машины привлекательная, а реальное техническое состояние неплохое, то покупка даже у посредника может быть вполне выгодной.

Итак, если в объявлении по продаже встречаются фразы из нашей статьи, скорее всего машину продает перекупщик, но это еще не повод отказаться от покупки. Просто нужно значительно внимательнее подходить к оценке технического, косметического и юридического состояния автомобиля.