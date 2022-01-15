Купівля вживаного авто майже завжди починається з перегляду оголошень в інтернеті. Але деякі типові фрази в описі не завжди зрозумілі автомобілістам, особливо тим, хто купує перший у своєму житті автомобіль.

Типові фрази на кшталт "вкладень не потребує", "торг біля капоту", "усі подробиці за телефоном" зазвичай використовують перекупи. Вони, у більшості випадків, не знають усієї історії автомобіля, тому створення детального опису машини із подробицями для них просто неможливе.

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Справжній власник автомобіля, навпаки, знає про нього набагато більше. Тому він може вказувати чимало конкретики в оголошенні, аби не витрачати власний час на "порожні" дзвінки та покази автомобіля.

Але для тих, хто все ж ризикне купувати вживаний автомобіль у перекупника, варто знати, що можуть означати поширені загальні фрази. Для цього ми підготували свого роду словник найпоширеніших словосполучень, які трапляються в оголошеннях.

Сів та поїхав

Самі перекупи жартують, що це лише початок фрази. Повністю вона звучить як "сів та поїхав на СТО". А якщо серйозно, то ця фраза означає лише те, що автомобіль на ходу, тобто здатен самостійно пересуватись. Не варто вважати, що автомобіль у стані "сів-поїхав" не буде потребувати ремонту, швидше навпаки – для його подальшої експлуатації доведеться витратити ще чимало коштів.

Повністю фраза звучить так: сів та поїхав на СТО

Вкладень не потребує

Ця фраза розрахована перш за все на недосвідчених автомобілістів. Ті, хто мають досвід купівлі вживаних авто, знають, що відразу після покупки потрібно поміняти мастило, фільтри, робочі рідини (в АКПП, гідропідсилювачі керма, гальмівній системі тощо), ремінь ГРМ, свічки запалювання і подібні деталі. Розраховувати, що все це вчасно міняв попередній власник, не варто.

Якщо після купівлі вживаного авто зекономити на заміні розхідників – це може дуже дорого обійтись

Звісно, це не капітальні витрати, а лише обслуговування. Однак і його вартість виявляється досить суттєвою. А якщо додати до цього ще, наприклад, купівлю комплекту гуми та дисків, то вкладення вийдуть ще більшими. Отже, вживані автомобілі, які не потребують вкладень, існують хіба що в уяві автомобілістів-початківців. Будь-який вживаний автомобіль потребує фінансових витрат.

Усі подробиці телефоном

На перший погляд, може здатись, що продавцю просто ліньки розписувати переваги свого автомобіля, але у більшості випадків це не так. Фразу "усі подробиці телефоном" зазвичай використовують, коли автомобіль має якісь проблеми з документами, про які відкрито писати в оголошенні не варто. Також цю фразу можуть використовувати перекупи, які впевнені у своїй красномовності та мистецтві вести переговори.

Усі подробиці за телефоном – фраза, яку можуть використовувати як перекупи, так і шахраї

Справжній автовласник без професійних навичок продавця навряд чи буде багато разів розповідати одне й те саме кожному, хто зателефонує за оголошенням. Після кількох таких розповідей він зрозуміє, що краще детальніше описати автомобіль в оголошенні й не витрачати зайвий час на порожні розмови.

Торг біля капоту

Таку фразу може використовувати як власник автомобіля, так і перекуп, який не розраховує сильно поступатись у ціні. Насправді схема з "торгом біля капоту" працює лише тоді, коли потенційний покупець знаходиться в одному регіоні з продавцем.

Якщо продавець відмовляється торгуватись за телефоном, швидше за все не варто витрачати свій час на перегляд авто

Якщо ж для того, аби подивитись автомобіль, покупцю потрібно буде проїхати кілька сотень кілометрів, він, швидше за все почне торгуватись у телефонній розмові або у переписці. Адже не досягнувши згоди у ціні, витрачати час та кошти на дорогу аби роздивитись автомобіль, немає жодного сенсу.

Перевірка на будь-якому СТО

Фраза про те, що автомобіль готовий до будь-яких перевірок, у теорії має надати впевненості, що автомобіль дійсно у хорошому технічному стані. Насправді вона має відбити у покупця бажання його перевіряти.

Перевіряти автомобіль на СТО перед покупкою потрібно обов'язково, незалежно від того що написано в оголошенні

Насправді ж перед покупкою вживаного автомобіля його обов’язково потрібно перевірити на СТО незалежно від того, що написано в оголошенні. Вартість перевірки – кілька десятків доларів, а знайдені недоліки можуть обернутись потенційними витратами у тисячі та навіть десятки тисяч доларів.

Не битий, не фарбований

Це, мабуть, найпоширеніша фраза, яка зустрічається в оголошеннях. Але вона зовсім не означає що автомобіль не бував у ДТП. Вона лише свідчить, що продавець хоче продати машину за верхньою планкою ринку.

Товщиномір показує лише товщину лакофарбового шару. Не маючи відповідного досвіду, визначити був автомобіль фарбований чи ні, майже неможливо.

Професійний автопідборщик може визначити, чи був автомобіль битий чи фарбований не тільки за допомогою товщиноміра (приладу який визначає товщину лакофарбового покриття). Адже багато автобізнесменів замовляють у малярів послуги фарбування "під товщиномір" - коли вся деталь фарбується рівним шаром.

Автобізнесменам прохання не турбувати

Звичайному продавцю у більшості випадків немає різниці, хто саме купить його автомобіль, і чи буде він потім його перепродувати. Важливо лише, щоб документи були оформлені, а гроші отримані.

Звісно, мати справу з покупцем, який намагається сильно знизити ціну, мало кому приємно. А перекупи торгуються професійно, адже це їхній хліб. Отже, відмовитись від співпраці з автобізнесменами може і справжній господар авто.

Дехто з продавців дійсно не бажає мати справу з перекупами, але частіше досвідчені автобізнесмени просто уникають конкуренції

Але у більшості випадків "рибалка рибалку бачить здалеку", тож подібні фрази можуть бути своєрідним кодом, який свідчить що "рибне" місце вже зайнято. Тобто що цей автомобіль продає саме перекупник.

Висновки

Купівля вживаного автомобіля – завжди ризик, а якщо його продає перекупник – дуже значний ризик. Та якщо ціна машини приваблива, а реальний технічний стан непоганий, то покупка навіть в посередника може бути цілком вигідною.

Отже, якщо в оголошенні з продажу зустрічаються фрази з нашої статті, скоріш за все машину продає перкупник, але це не ще привід відмовитись від покупки. Просто потрібно значно уважніше підходити до оцінки технічного, косметичного та юридичного стану автомобіля.