Осенний фестиваль OldCarLand-2019 стоит посетить хотя бы ради того, чтобы увидеть уникальные новинки, которые уже заняли места на площадках Музея авиации в Жулянах.

Каждый участник и гость фестиваля OldCarLand прибывает на этот грандиозный слет фанатов технического ретро со своей целью. Но всех объединяет желание познакомиться с новыми, ранее неизвестными образцами техники. Уже сегодня можно сказать, что на осеннем "ОлдКарЛенде-2019" участников ожидает немало интересных новинок!

КрАЗ-5460. Гоночный болид, построенный в начале 1990-х для участия в Чемпионате Европы по трак-рейсингу. Машина укомплектована турбодизелем на основе танкового мотора 5ТДФ объемом 13,6 л., горизонтальный пятицилиндровый десятипоршневой мотор с двумя коленвалами и встречным движением поршней выдает после тюнинга более 1000 л. с.

В июле 1992 года автомобиль принимал участие в гонках на Нюрбургринге, но из-за проблем с уникальным задним мостом команда КрАЗа прекратила участие в соревнованиях. Продолжить выступление в Чемпионате завода не удалось из-за начала экономического кризиса. В этом году гоночный КрАЗ нашли и вернули к жизни. Впечатление на публику производит не только его вид и характеристики, но и звук работающего двигателя.

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Ford T (1908 – 1927 гг.) Один из самых массовых в мире автомобилей, который стал знаковым для всего мирового автопрома. Благодаря тщательно просчитанной г. Фордом технологии конвейерной сборки уже в начале ХХ в. он был настолько дешевым, что стал доступным практически для каждого работающего гражданина. При этом, поскольку Форд использовал высококачественные сплавы и продуманную конструкцию, машина была надежной, выносливой и долговечной. Данный экземпляр приехал из Харькова.

Ford A (1927 – 1931 гг.) Это еще один экспонат из коллекций харьковчан. Заурядная в целом модель, однако, была этапной для советского автопрома. Это Ford A был закуплен вместе с лицензией, чертежами и целым заводом для налаживания производства "газик" в Горьком (Нижний Новгород). Родственные модели ГАЗ-А и ГАЗ-АА заложили основы широкой автомобилизации в том числе и на территории Украины.

Lincoln Zephyr (1946 г.) Американский автомобиль интересен не только значительным возрастом, но и периодом, который он представляет. Обычно особой ценностью считается довоенная техника, поскольку Вторая мировая жестоко прошлась автопарками многих стран мира. Но что касается заокеанского автопрома, то здесь картина иная. С 1942 до 1946 года американский автопром вообще не выпускал легковые машины, исключение – отдельные партии на заказ армии и флота. Поэтому машина, которая приехала из Черкасс, редкая вдвойне.

Plymouth Cuda (1971) Один из самых мощных автомобилей своего времени. Это была спортивная версия спортивного автомобиля – популярной модели Barracuda. Благодаря легендарному 6,9-литрового двигателя Hemi топовые версии Cuda разгонялись до 100 км/ч за 5,8 секунд и набирали максималку 180 – 220 км/ч. Вместе с этим автомобилем славную эпоху маслкар и дредноутов на OldCarLand представляют Ford Mustang, Cadillac Fleetwood 1959 год, Cadillac DeVille 1966 года и другие "американские" гости.

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Ford Capri (1979 г.) Один из самых массовых спортивных автомобилей в Европе (1,9 млн. прим.), задал тон доступным европейским спорткарам на много лет. Машина базировалась на узлах семейного седана Cortina, но благодаря неординарной внешности и широкой гамме моторов была очень популярна.

Данный автомобиль восстановлен киевской мастерской OldCarService, работы над ним завершены буквально несколько дней назад (по информации Авто24, заказанную в Англии аутентичную пленку c динамическим рисунком не успели наклеить на бора).

Фестиваль "ОлдКарЛенд" приглашает участников и гостей в Государственный Музей Авиации (вул. Медовая, 1), его территория открыта 4 – 6 октября с 9.00 до 19.00. Цена билета 150 грн., детям до 12 лет и участникам боевых действий вход на территорию Музея авиации бесплатный.