Некоторые сети АЗС предложили своим клиентам дополнительные скидки на топливо и бонусы к празднику Весны, который отмечают сегодня, 8 марта.

В частности 8 марта каждая клиентка UPG может получить фирменное мороженое-рожок или кофе в подарок. Для этого нужно заправиться на одном из АЗК сети с бонусной картой UPGgood.

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Кроме этого, с 8 до 10 марта все клиенты, которые имеют карточку UPGgood, получат скидку 1 грн/л на все топливо. Эту скидку можно получить многократно в течение этих трех дней за заправку от двух литров.

Получить один из подарков, среди которых - скидки на топливо до 5 грн/литр, кофе, вкусности и прочее, могут клиенты KLO.

Для этого необходимо приехать 8 марта на KLO и купить что-то для себя или для своего автомобиля, вытащить открытку с QR-кодом и показать ее кассиру и предоставить мобильное приложение сети.

"Подарки получат все дамы и госпожи, которые приобретут что-либо в маркете или заправят авто. А также те, кто приехал на KLO со своим мужем, другом, и хоть с сыном маминой подруги, при условии, если он тоже что-то приобрел или заправил авто", - говорится в сообщении.

Кофе и донатом угостит своих клиенток марежа АЗС Marshal, если они назовут номер своей карты лояльности кассиру.