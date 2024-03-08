Деякі мережі АЗС запропонували своїм клієнтам додаткові знижки на пальне і бонуси до свята Весни, яке відзначають сьогодні, 8 березня.

Зокрема, 8 березня кожна клієнтка UPG може отримати фірмове морозиво-ріжок або каву в подарунок. Для цього потрібно заправитись на одному з АЗК мережі з бонусною карткою UPGgood.

Читайте також: Названо найкращій жіночій автомобіль 2024 року

Окрім цього, з 8 до 10 березня всі клієнти, які мають картку UPGgood, отримають знижку 1 грн/л на все пальне. Цю знижку можна отримати багаторазово впродовж цих трьох днів за заправку від двох літрів.

Отримати один із подарунків, серед яких — знижки на пальне до 5 грн/літр, кава, смаколики та інше, можуть клієнти KLO.

Для цього необхідно приїхати 8 березня на KLO й купити щось для себе чи для свого автомобіля, витягти листівку з QR-кодом і показати її касиру й надати мобільний додаток мережі.

«Подарунки отримають усі пані й панночки, які придбають будь-що у маркеті або заправлять авто. А також ті, хто приїхав на KLO зі своїм чоловіком, другом, та хоч із сином маминої подруги, за умови, якщо він теж щось придбав чи заправив авто», — йдеться у повідомленні.

Кавою і донатом пригостить своїх клієнток мережа АЗС Marshal, якщо вони назвуть номер своєї карти лояльності касиру.